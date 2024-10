Maíra Cardi confirma que não convidou Arthur para festa de Sophia e explica motivo

Nesta segunda-feira (21/10), Maíra Cardi se pronunciou sobre a ausência de Arthur Aguiar na festa de aniversário da filha dos dois, a pequena Sophia. Ela confirmou a informação do portal LeoDias, que descobriu que o ex-BBB não foi convidado para a comemoração, e explicou que já estava tudo combinado entre eles.

“Fiquei sabendo pela Sophia que o Arthur estava programando uma festa pra ele. Normalmente sou eu que faço as festas, todos os anos, sempre fui eu que fiz as festas da Sophia. Quando ela me disse que: ‘Meu pai está fazendo uma festa’ eu entendi que ele queria uma festa dele e a gente ia fazer a nossa e tava tudo certo”, relatou ela.

Veja as fotos Maíra Cardi se pronuncia sobre ausência de Arthur

Maíra explicou que ficou “cada um para o seu lado”, fazendo uma festa própria para a filha. Ela relatou que chegou a conversar com o ex-marido para que eles fizessem temas diferentes, para não dar “confusão”. “Eu e ele falamos sobre isso, então ele faria a festa dele e eu faria minha festa, por isso ele não foi convidado porque ele faria a [festa] dele, então não faria sentido”, disse a esposa de Thiago Nigro.

“No dia do aniversário da Sophia, que foi na sexta-feira, ele pediu pra gente pra passar lá [em casa], não era o dia dele ver a Sophia e ele passou e viu a Sophia. Eu não entendo porque se cria tudo isso, eu não entendo porque fica esse [negócio] de ‘Ai não sei, pergunta pra ela’, foi isso, o que eu posso dizer é isso, foi isso que aconteceu”, finalizou ela.

Após todos notarem a ausência do pai da pequena na festa, o portal LeoDias apurou e descobriu que ele não havia sido convidado para o aniversário.