Após acidente grave, saiba qual é o estado de saúde do marido de Cleo

O empresário Leandro D’Lucca, marido de Cleo, foi internado em estado grave após sofrer um acidente de skate. Ele foi levado ao Hospital Samaritano, em São Paulo.

De acordo com o colunista Leo Dias, o acidente teria acontecido no último final de semana durante um passeio de Leandro com o filho Gael, de 9 anos. Ao cair, o marido de Cleo Pires teria batido a cabeça, o que resultou em um sangramento no cérebro, um edema.

Ainda segundo o site, o quadro de Leandro é estável e a previsão de alta é para daqui a uma semana.

Inicialmente, ele ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do andar neurológico do hospital. Agora, ele está no quarto. O modelo, inclusive, chegou a receber a visita do sogro, o cantor Fábio Jr., de acordo com o portal.

Cleo Pires e Leandro D’Lucca são casados desde 2021.