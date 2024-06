Apple ultrapassa Microsoft impulsionada por IA e se torna a empresa mais valiosa do mundo

A Apple ultrapassou a Microsoft e retomou o posto de empresa mais valiosa do mundo nesta quarta-feira, 6, com as ações da companhia sendo negociadas em forte alta pelo segundo dia consecutivo. A valorização nesta tarde é de 4,7%, com os papéis sendo negociados a US$ 216,84.

Com a alta de hoje, o valor de mercado da companhia chega a US$ 3,323 trilhões. A Microsoft, que até o início do pregão era a empresa mais valiosa, está valendo US$ 3,267 trilhões.

Em termos nominais, a Apple acumula uma valorização de mais de US$ 300 bilhões em dois dias, o equivalente a três Petrobras, que é a empresa mais valiosa do Brasil.