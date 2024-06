Assumidos? Davi dá selinho em musa do Boi Garantido em live de Matteus

Juntos e assumidos? Após aparecer no fundo dos stories de Jaquelline em clima de romance com a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, Davi Brito resolveu dar um beijinho da moça, ao vivo, durante uma live de Matteus Amaral. Ele também compartilhou uma foto ao lado da moça nos stories do Instagram.

Nas imagens, que circulam nas redes sociais neste sábado (29/6), o campeão do BBB24 está atrás da morena quando é filmado. Em seguida, ele dá um toque no ombro dela para chamar a atenção. Quando Tamires Assis vira, Davi faz um biquinho pedindo beijo.

Logo depois, a musa dá um selinho nele e o abraça. Davi, por sua vez, comemora e Matteus também sai pulando.

Veja o momento do selinho

De novo! Davi surge em clima de romance com a musa

E o romance entre Davi Brito e a musa do Boi Garantido, Tamires Assis, parece estar caminhando bem. O mais novo casal do momento foi flagrado em clima de romance durante o Festival Folclórico de Parintins.

Ao fundo dos stories de Jaquelline, os pombinhos conversavam ao pé do ouvido enquanto curtiam a apresentação do boi rival, o Caprichoso. Em outro momento, a vencedora de A Fazenda 15 posa com um copo de caldo na mão e a dupla aparece logo atrás. A moça parece estar encostada em Davi.

Flagrante em Manaus

Davi Brito foi flagrado em clima de romance com Tamires Assis, musa do Boi Garantido do Festival Folclórico de Parintins. O campeão do BBB24 desembarcou em Manaus para conferir pela primeira vez o evento, que começou na sexta-feira (28/6).

De acordo com o Portal LeoDias, Davi levou Tamires para o camarote onde estava e lá os dois trocaram muitos beijos. O encontro entre eles aconteceu após o ex-BBB xavecar a musa nas redes sociais.

Em uma publicação de Tamires, ele comentou: “Você é linda, não pelo seu corpo, mas, sim, pelo seu coração e vou conhecê-lo muito mais”. Ela agradeceu, já em tom de intimidade: “Lindo do meu coração”.

E quem reagiu ao novo casalzinho foi Jaquelline, ex-BBB e campeã de A Fazenda 15. A influenciadora respondeu uma publicação da página Alfinetei, no Instagram, que noticiava Davi e Tamires. “Eu shippo”, escreveu.

O comentário vem semanas após rumores de um affair entre Davi e Jaque tomarem conta das redes sociais. “As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show (A Fazenda 15), eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar”, disse Davi em uma entrevista recentemente.