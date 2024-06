Bocalom decreta situação de emergência em Rio Branco e lança Operação Estiagem

Os efeitos do baixo nível do Rio Acre e do início de uma seca severa já estão sendo sentidos em diversos aspectos pelos rio-branquenses. Nesta sexta-feira (28) o manancial amanheceu com 1,78 metros, bem abaixo da média para o período.

Em razão disso, a prefeitura de Rio Branco decidiu se antecipar e decretou estado e emergência por conta da estiagem. O documento foi assinado pelo prefeito Tião Bocalom nesta sexta, ele ressaltou a necessidade de antecipar o decreto.

SAIBA MAIS: Prefeitura deve antecipar decreto de emergência por conta da seca, diz Defesa Civil

“Não queremos atrasar o trabalho das secretarias, por isso a importaria de antecipar esse decreto e que ele seja reconhecido pelo Governo Federal, para que as secretarias possam ter legalidade de fazer licitações rápidas”, ressaltou Bocalom.

O decreto será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) na próxima segunda (1). O líder do Executivo Municipal deve ir à Brasília na próxima terça-feira (2), onde irá se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil, Waldez Góez.

Operação Estiagem

Também como ação de prevenção aos impactos da seca, a prefeitura lançou oficialmente a Operação Estiagem 2024, que contempla 31 localidades rurais com abastecimento de água na capital acreana.

De início, a meta da Defesa Civil é distribuir 30 milhões de litros de água, beneficiando 19 mil pessoas. Caminhões pipas estarão abastecendo diariamente as comunidades sob o comando da Defesa Civil.