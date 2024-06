Bocalom denuncia vandalismo em placas de sinalização nos ramais da cidade; veja vídeo

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), utilizou as redes sociais para expressar sua indignação em relação ao vandalismo recente que atingiu as placas de sinalização nos ramais do Barro Alto e Água Preta.

Segundo o prefeito, os atos de destruição foram realizados por indivíduos simpatizantes de administrações passadas, em uma clara demonstração de oposição à sua gestão.

“Infelizmente os “simpatizantes” da turma que por aqui passou, tem o costume de depredar nossas placas de obras. Felizmente temos o que mostrar, ao contrário deles que muito falaram e pouco fizeram aqui pelo homem/mulher do campo.

No fim cada um mostra aquilo que tem.”

Durante uma inspeção realizada no ramal do Barro Alto, Bocalom constatou o vandalismo nas placas e destacou suas suspeitas sobre os responsáveis pelos atos de destruição. Ele ressaltou a possibilidade de que os autores sejam os mesmos que detinham o poder anteriormente e que, movidos por inveja, recorreram a tais atos de vandalismo para denegrir a atual administração.

Quanto ao ramal da Água Preta, o prefeito enfatizou a importância das placas danificadas não apenas para indicar o trabalho da prefeitura, mas também para a segurança e sinalização adequada do local.

Ele lamentou profundamente os danos causados, declarando que “a inveja mata” e instando os responsáveis a cessarem com tais atitudes prejudiciais ao bom funcionamento da cidade.

“São os mesmos invejosos. As placas têm a função de demonstrar que é a prefeitura que está em ação, além de servirem como sinalização. Chega! Pare de fazer isso. A inveja mata; isso não pode continuar, não podemos trabalhar dessa maneira,” lamentou o prefeito.