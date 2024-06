Bois Boiola e Rasgadinho participam do Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ em Parintins

Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, os bois Boiola e Rasgadinho, que são símbolos da diversidade em Parintins, participarão de um ato público alusivo à data, no Bumbódromo, pela primeira vez na história, no dia 28 de junho. A participação antecede a primeira noite da disputa entre Caprichoso e Garantido e está marcada para acontecer às 18h30.

O convite para as duas organizações foi feito pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SEC). A ação tem o patrocínio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), que é parceira nas ações da campanha “Boi-bumbá para Todos”, da Sejusc.

Este é o segundo ano que o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+ é celebrado durante a realização do Festival de Parintins. Em 2023, em alusão à data, os currais dos bois Caprichoso e Garantido hastearam bandeiras da diversidade. Em respeito à rivalidade, os itens tiveram suas cores alteradas: no curral Zeca Xibelão, a parte vermelha da bandeira foi substituída pela tonalidade coral. Na Cidade Garantido, o azul deu vez ao lilás.

Fora essa homenagem, a Sejusc realizou, durante toda a realização do Festival, ações para sensibilizar, informar e prevenir violações de direitos humanos, tendo como um dos focos a população LGBTQIAPN+.

Festa da diversidade

Além de entrar na arena do Bumbódromo com seus itens pela primeira vez, os bois Boiola e Rasgadinho estarão ao lado de Caprichoso e Garantido, que inspiram as festas promovidas pelas duas iniciativas e que são símbolo do folclore parintinense.