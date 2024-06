Cão Joca, que morreu em voo da Gol, será cremado neste sábado em SP

O cachorro Joca, morto após ser transportado em um voo errado da companhia aérea Gol, no dia 22 de abril, será cremado em uma cerimônia em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, neste sábado (15/6).

O corpo do golden retriever de 5 anos estava no Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP) para fazer exame de necrópsia desde o dia 13 de maio e foi liberado nessa quarta-feira (12/6).

Antes disso, Joca estava em uma clínica particular para realizar exames solicitados pela família.

Nas redes sociais, João Fantazzini, tutor de Joca, fez uma publicação de despedida em homenagem ao cão. No texto, ele diz que vai se lembrar do golden todos os dias.

“Você é o amor da minha vida e tiraram você de mim! Lembra quando eu te dizia que jamais sairia do seu lado? Me perdoa, pois eu não pude estar com você naquela hora! Saiba meu dorado que você vai viver dentro de mim para sempre! Ainda vou comprar suas maçãs e rúculas porque eu sei o quanto você amava. Você virou o meu anjo! E saiba que eu vou lembrar de você todos os dias e lutar por você! Me perdoa por ter tido a ideia de te levar na minha mudança, pois você estaria aqui! Olha por mim meu filho, “MEU DOLADO” O pai te ama para sempre”, escreveu.

O cachorro, de 5 anos, deveria ter sido transportado do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, para o Aeroporto Municipal de Sinop, em Mato Grosso, mas acabou levado para Fortaleza, por erro da companhia aérea. O tutor dele, João Fantazzini, só soube do erro ao chegar a Mato Grosso.

Para corrigir a falha, a Gol decidiu embarcar o cão de volta para São Paulo e também emitiu nova passagem para João encontrá-lo no aeroporto. Em Guarulhos, no entanto, João recebeu a notícia que o animal não havia resistido à viagem.

Transporte de animais

Em nota ao Metrópoles, a Gol afirmou que foi surpreendida pela morte do cachorro quando o avião pousou com o animal em Guarulhos no dia 22 de abril.

A companhia anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão dos aviões da empresa a partir do dia 24 de abril. De acordo com o comunicado, os clientes seguem podendo transportar seus pets pequenos na cabine do avião.