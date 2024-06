Carlinhos Maia é massacrado após expor foto íntima com marido: “Nojo”

Carlinhos Maia está novamente no centro das atenções das redes sociais, e desta vez, o influenciador é alvo de uma enxurrada de críticas. A polêmica surgiu após Maia compartilhar uma foto em seu Stories, mostrando várias roupas suas e de seu marido, Lucas Guimarães, espalhadas pelo chão do quarto. A imagem sugere que o casal havia acabado de ter relações sexuais, o que gerou uma grande repercussão.

Nos stories, Carlinhos comentou que ele e Lucas não conseguem assistir a um episódio de série sem antes terem um momento íntimo. Para ilustrar esse “momento quente”, Maia fotografou as cuecas no chão e legendou: “A gente não consegue assistir um episódio de série inteiro sem dar uma pimbadinha”.

Reações

A publicação rapidamente se tornou o foco de críticas intensas no X, antigo Twitter. Muitos seguidores consideraram a exposição desnecessária e de mau gosto. “Carlinhos não precisa ficar expondo a intimidade assim na internet, que coisa feia! Esse aí ama um biscoito”, comentou uma seguidora indignada. Outra seguidora expressou sua desaprovação dizendo: “Ele sempre quer provar que faz sexo, parece adolescente quando ganha um chupão no pescoço”.

A crítica foi unânime entre os internautas, com muitos questionando a necessidade de Maia compartilhar tal detalhe da sua vida pessoal: “Que nojo!! Qual a necessidade de se expor tanto assim? Acho que literalmente ninguém quer saber se eles transam ou não”, escreveu outra usuária.

Encenação?

Além das críticas diretas à exposição da intimidade, alguns seguidores especularam que a foto foi encenada, dada a organização das roupas no chão. “Essas roupas estão muito bem colocadas”, observou um internauta. Outros comentários seguiram o mesmo tom: “Eita, como organiza a roupa no chão” e “A roupa toda organizada, muita carência”.

Carlinhos Maia se revolta com atitude do marido

Carlinhos Maia se queixou do marido Lucas Guimarães. Ele usou suas redes sociais para reclamar que o amado escuta louvores pela manhã no alto volume, porém, pela tarde, começa a ouvir funks pesadões na mesma altura. Em seu Stories do Instagram, o milionário se mostrou incomodado por acordar com música alta.

“Nunca vi um negócio desses. De manhã acorda ouvindo Lázaro, é louvor em cima de louvor, meio-dia é ‘posso lhe tacar com força’. Fica confuso até de Deus entender”, reclamou ele. “Me acorda com um louvor altíssimo, eu fico às vezes pecando, perguntando: ‘senhor, será que eu estou pecando em querer que ele abaixe um pouco esse louvor?’. Às vezes o pecador está aqui, olha!”. Saiba mais!