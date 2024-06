Há ainda sincronização de seu progresso e biblioteca de jogos em todos os dispositivos. Com esse recursos, é possível começar a jogar no smartphone e continuar no PC (ou vice-versa) com uma única conta do Google. Confira, a seguir, como baixar o Google Play Games e seus games no PC.

O Google Play Games reúne milhares de jogos de diferentes gêneros para jogar no PC e novos são adicionados regularmente. Abaixo, veja os mais populares:

Requisitos mínimos

Google Play Games – Requisitos mínimos Sistema operacional: Windows 10 (v2004) Processador: 4 núcleos físicos de CPU (alguns jogos exigem uma CPU Intel) Memória RAM: 8 GB Placa de vídeo: GPU Intel UHD Graphics 630 ou comparáve Armazenamento: 10 GB de espaço disponível (SSD) Obs: Conta de administrador do Windows Obs 2: A virtualização de hardware precisa estar ativada

Como baixar o Google Play Games no PC

Passo 1. Acesse a página do Google Play Games (https://play.google.com/googleplaygames) e clique em “Download da versão Beta”;

Baixe o Google Play Games — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Abra o instalador do Google Play Games e selecione o botão “Instalar”;

Clique em ‘Instalar’ — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Após o download, conecte sua conta do Google;

Conecte sua conta do Google — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 4. Crie um perfil e aceite os termos de uso e de privacidade;

Crie um perfil — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Como jogar jogos de celular no PC via Google Play Games

Passo 1. Abra o Google Play Games e use lupa na barra lateral para encontrar o jogo que deseja;

Encontre o jogo que deseja baixar — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 2. Clique em “Instalar” para baixá-lo;

Clique em ‘Instalar’ — Foto: Reprodução/Róbson Martins

Passo 3. Aguarde o fim do download e selecione “Reproduzir” para começar a jogar.