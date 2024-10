Xamã tem carro de R$ 4 milhões furtado e recuperado pela polícia

De acordo com a assessoria do artista, o furto ocorreu enquanto o carro estava sob a responsabilidade de um segurança. No entanto, a rápida ação do Tijuca Presente, programa vinculado ao Segurança Presente, foi decisiva para a recuperação do veículo de luxo. A equipe é composta por policiais militares da ativa e da reserva, além de agentes civis provenientes das Forças Armadas.

Embora a Lamborghini de Xamã tenha sido recuperada, o suspeito conseguiu fugir em uma moto, com a ajuda de um comparsa, após abandonar o carro. O caso está sob investigação da 17ª DP (São Cristóvão), no Rio de Janeiro.

Em nota, a equipe de Xamã informou que, apesar do susto, o veículo foi devolvido e os funcionários estão bem. “O motorista do artista estava no momento do roubo, mas está tudo bem com ele, tudo certo.”, declarou a assessoria.

A Lamborghini Urus, um veículo de alto desempenho, é avaliada no Brasil entre R$ 3,9 milhões e R$ 4,3 milhões, equipada com um motor V8 biturbo de 666 cv.