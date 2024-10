Autor best-seller de terror revela inspiração em Taylor Swift para novo livro

Best-seller de literatura no gênero de horror, o autor Riley Sager revelou que a cantora pop Taylor Swift é uma das inspirações para o seu novo lançamento. Nos últimos dias, o escritor usou as redes sociais para anunciar a obra “With a Vengeance”, e chegou a usar uma música da loirinha (como a artista é carinhosamente apelidada pelos fãs), “Look What You Made Me Do”, como pano de fundo.

A trama da obra se passa em 1942, quando seis pessoas destruíram a família de Anna Matheson. Doze anos depois, ela quer se vingar. “Sob falsos pretextos, Anna atraiu os responsáveis ​​pela queda de sua família para um trem de luxo da Filadélfia para Chicago, uma viagem noturna de quatorze horas.

Seu objetivo? Confrontar as pessoas que a prejudicaram, fazê-las confessar seus crimes e entregá-las às autoridades que esperam no final da linha. A justiça finalmente será feita”, diz a sinopse da obra.