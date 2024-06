Concurso TSE Unificado: confira quadro de vagas atualizado; inscrições abertas!

As inscrições para o concurso TSE Unificado (Tribunal Superior Eleitoral) seguem abertas e muitos concurseiros interessados nesta oportunidades ainda não se decidiram sobre quais cargos se candidatar.

Vale lembrar que, após retificação, o certame passou a ofertar 412 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de Técnico e Analista Judiciário em diversas áreas de especialidade.

As candidaturas poderão ser homologadas até o dia 18 de julho, no site da banca Cebraspe, mediante pagamento de taxa de participação de R$ 85,00 para Técnico e R$ 130,00 para Analista. Já as provas, devem ocorrer em 22 de setembro de 2024.

É importante destacar que os candidatos poderão se inscrever em até dois cargos, sendo um de Técnico e outro de Analista. Isso porque as provas serão realizadas em turnos distintos, sendo o período matutino para os cargos de Analista e o período vespertino para os cargos de Técnico.

Em relação aos salários, os aprovados receberão os seguintes valores iniciais:

Técnico Judiciário: R$ 8.529,65;

Técnico Judiciário – Agente da Polícia Judicial: R$ 9.773,56; e

Analista Judiciário: R$ 13.994,78.

Confira, a seguir, a situação atualizada dos cargos e vagas ofertados pelo concurso TSE Unificado!

Cargos e vagas do concurso TSE Unificado

De acordo com o edital, são ofertadas 412 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para cargos de Técnico e Analista Judiciário em diversas áreas de especialidade.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Técnico judiciário:

Área Administrativa: 208 vagas + CR;

Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;

Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário:

Área Administrativa: 12 vagas + CR;

Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;

Apoio especializado – Arquitetura: CR;

Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;

Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vaga + CR;

Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;

Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;

Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;

Área Judiciária: 41 vagas + CR.

É importante destacar que a reseva de vagas será realizada da seguinte forma:

Negros: 20% do total das vagas;

Pessoas com deficiência: 10 % do total das vagas; e

Pessoas indígenas: 3%.

