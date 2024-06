Concurso TSE Unificado: veja TRE’s que mais convocam aprovados

O concurso permite até que o candidato concorra a tribunais diferentes, desde que uma inscrição seja para técnico judiciário e outra para analista judiciário. Isso porque as provas serão aplicadas em turnos diferentes para as carreiras, no dia 22 de setembro.

Diante da necessidade de escolher um tribunal para concorrer (em cada cargo), um fator que pode ser levado em consideração é o número de convocações e nomeações dos últimos concursos.

Entre os Tribunais Regionais Eleitorais (TRE’s), alguns se destacam pela convocação de grande número de aprovados nos últimos concursos públicos.

Veja quatro deles a seguir:

TRE de São Paulo (TRE SP): mais de 500 pessoas foram chamadas para a nomeação ou foram aproveitadas pela Justiça Federal no último concurso;

TRE de Minas Gerais (TRE MG): mais de 200 nomeações foram feitas no último concurso para técnico judiciário;

TRE do Rio de Janeiro (TRE RJ): mais de 200 pessoas foram nomeadas; e

TRE do Paraná (TRE PR): mais de 200 aprovados foram convocados para a nomeação.

Esses números indicam a quantidade de pessoas que foram convocadas, incluindo desistentes e aqueles aproveitados em outros órgãos do Poder Judiciário da União.

As chamadas variaram conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária de cada tribunal.

Veja cargos e especialidades estão disponíveis no concurso

Após retificação, o concurso TSE Unificado passou a contar com 412 vagas imediatas mais cadastro de reserva (CR), sendo 286 para técnicos judiciários e 126 para analistas judiciários.

A seguir, saiba quais cargos e especialidades estão disponíveis:

Técnico judiciário

área Administrativa: 208 vagas imediatas + CR;

área Administrativa – agente de Polícia Judicial: 9 vagas imediatas + CR; e

apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista judiciário

área Judiciária: 41 vagas imediatas + CR;

área Administrativa: 12 vagas imediatas + CR;

área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas imediatas + CR;

apoio especializado – Arquitetura: CR;

Arquivologia: 3 vagas imediatas + CR;

Biblioteconomia: 1 vaga imediata + CR:

Enfermagem: 1 vaga imediata + CR;

Engenharia Civil: 4 vagas imediatas + CR;

Engenharia Elétrica: 2 vagas imediatas + CR;

Engenharia Mecânica: 3 vagas imediatas + CR;

Estatística: 5 vagas imediatas + CR;

Medicina (Clínica Médica): 2 vagas imediatas + CR;

Medicina (Psiquiatria): 1 vaga imediata + CR;

Medicina do Trabalho: 2 vagas imediatas + CR;

Odontologia: 1 vaga imediata + CR;

Psicologia: 2 vagas imediatas + CR;

Serviço Social: 1 vaga imediata + CR; e

Tecnologia da Informação (TI): 38 vagas imediatas + CR.

As oportunidades estão distribuídas entre os Tribunais Regionais Eleitorais.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE SP) é o que apresenta a maior oferta, com 117 vagas. Em seguida, está o TRE de Minas Gerais, com 73 vagas.

Concurso TSE Unificado oferece iniciais de até R$15 mil

O concurso TSE Unificado é destinado a quem tem nível superior completo.

Para os cargos de técnico judiciário (todas as áreas) e analista judiciário da área Administrativa o requisito é ter o ensino superior em qualquer área. Nos demais casos, é necessário ter a graduação na respectiva área.

Para técnico judiciário – área apoio especializado em Programação de Sistemas, além do nível superior em qualquer área, é exigido curso de Programação ou Desenvolvimento de Sistemas de, no mínimo, 180 horas ou cuja soma seja de, no mínimo, 180 horas.

As remunerações iniciais dos aprovados serão de:

técnicos judiciários : R$9.922,75, sendo R$3.554,02 de vencimento básico, R$4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ) e R$1.393,10 de auxílio-alimentação;

técnico judiciário (polícia judicial) : R$11.166,66, sendo R$3.554,02 de vencimento básico, R$4.975,64 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ), Gratificação de Atividades de Segurança (GAS), de R$ 1.243,91, e R$1.393,10 de auxílio-alimentação;

analistas judiciários: R$15.387,88, sendo R$5.831,15 de vencimento básico, R$8.163,61 de Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ) e R$1.393,10 de auxílio-alimentação.

Os servidores ainda terão direito a assistência pré-escolar, assistência médica e odontológica (participação da União).

Concurso TSE Unificado fica aberto até julho

As inscrições do concurso TSE Unificado podem ser feitas até 18 de julho, pelo site do Cebraspe, banca organizadora da seleção.

O primeiro passo é preencher o formulário com todas as informações solicitadas. O candidato deve indicar a opção pelo cargo/área/especialidade, pelo TRE ao qual concorrerá e pela cidade de provas.

É possível se candidatar a até dois cargos, sendo um de técnico judiciário e outro de analista judiciário, cujas provas serão aplicadas em turnos distintos.

Nesse caso, a pessoa poderá optar pelo Tribunal Eleitoral ao qual concorrerá, podendo ser em órgãos distintos para cada um dos cargos objeto de opção.

O passo seguinte é o pagamento da taxa de R$85, para técnico judiciário, e R$130, para analista judiciário. O valor deverá ser pago até 9 de agosto.

Resumo concurso TSE Unificado

Instituto: TSE + 26 TREs

Situação atual: inscrições abertas

Banca: Cebraspe

Cargos: técnicos e analistas judiciários

Escolaridade: nível superior

Vagas: 389

Remuneração: de R$9.922,75 a R$15.387,88

Inscrições: de 4 de junho a 18 de julho

Data da prova objetiva: 22 de setembro

Provas do concurso TSE Unificado serão em setembro

O concurso TSE Unificado será composto por diferentes etapas:

prova objetiva para todos os cargos;

prova discursiva (somente para analista judiciário);

teste de aptidão física (somente agente da Polícia Judicial); e

avaliação de títulos (somente para analista judiciário).

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 22 de setembro, em turnos distintos, para técnicos e analistas judiciários. Veja:

manhã : provas para analista judiciário; e

tarde: provas para técnico judiciário.

Na parte objetiva, os candidatos deverão responder a 120 questões, no estilo “certo” ou “errado”, sendo 50 de Conhecimentos Básicos e 70 Específicos.

Veja o que será cobrado em Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa (para todos os cargos);

Noções de Direito Eleitoral (apenas para os cargos de técnico e analista judiciário da área Administrativa);

Noções de Direito Administrativo (exceto para o cargo de analista judiciário da área Judiciária); e

Noções de Direito Constitucional (apenas para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário da área Administrativa).

Os Conhecimentos Específicos são variáveis conforme a especialidade em disputa.

A prova discursiva para analista judiciário consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de temas relacionados aos Conhecimentos Específicos do cargo/área/especialidade.