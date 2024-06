Conheça a acreana que representa o estado em Fortaleza no concurso Miss Teen Nacional Brasil 2024

Victoria Borges, de apenas 15 anos, está pronta para representar o Acre no concurso de beleza mais aguardado do país. Atual detentora do título de Miss Acre Teen Nacional 2024, a jovem modelo e estudante embarca em breve para Fortaleza, CE, onde disputará a coroa de Miss Teen Nacional Brasil no final de agosto.

A trajetória de Victoria até aqui é marcada por dedicação e preparo. Sob os cuidados da renomada Queen Academy, ela se aprimora diariamente para enfrentar a competição nacional, contando com o mentor Celso Missologo, responsável por conduzir outros 20 títulos nacionais para o estado.

O concurso não é apenas uma oportunidade de brilhar na passarela, mas também uma plataforma para mostrar sua personalidade e comprometimento com causas sociais. Victoria, além de uma promessa na moda e na beleza, se destaca pelo seu envolvimento em projetos comunitários, refletindo o verdadeiro espírito de uma miss.

Com o apoio de sua família, amigos e equipe de preparação, Victoria Borges embarca para Fortaleza com a determinação de conquistar não apenas a coroa, mas também o coração de todos os brasileiros. Estaremos atentos e torcendo por seu sucesso neste desafio que promete elevar ainda mais seu brilho no universo da moda e da representação feminina.

“Estamos muito confiantes no potencial da Victoria para conquistar o título de Miss Teen Nacional Brasil 2024. Ela não só possui uma beleza excepcional, mas também uma determinação e um comprometimento com sua preparação que são verdadeiramente inspiradores. Na @queenacademy_oficial, temos focado em aprimorar não apenas suas habilidades de passarela, mas também em fortalecer sua voz e seu impacto social. Estamos prontos para apoiá-la integralmente nessa jornada e confiantes de que ela representará o Acre com todo o brilho e elegância que o título merece.”