Consumo de energia elétrica cresceu 27% no Acre; ondas de calor foram um dos fatores

Dados divulgados no boletim Resenha Mensal do Mercado de Energia Elétrica, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) revelam que o consumo de eletricidade teve um crescimento de 27,4% no estado do Acre em abril deste ano, em comparação ao mesmo período, em 2023.

A alta fica atrás só do registrado em Roraima (+34,2%) e Amapá (+32,3%). O consumo comercial também apresentou crescimento no estado do Acre, com 16,3% a mais do que em abril de 2023, aponta o relatório.

Segundo o documento, um dos fatores que contribuíram para o aumento no consumo de energia no Acre em abril foram as temperaturas acima da média e as ondas de calor causadas pelo fenômeno El Niño.

O relatório aponta, ainda, que todas as regiões e estados brasileiros tiveram aumento no consumo residencial no mês de abril. As regiões Norte (+19,4%), Nordeste (+12,8%) e Centro-Oeste (+12,6%) foram os maiores destaques. Entre as Unidades da Federação.

De acordo com o levantamento da EPE, o consumo nacional de energia elétrica foi de 47.338 GWh em abril de 2024, apresentando alta de 5,5% comparado a abril de 2023. Este foi o segundo maior consumo mensal de toda a série histórica desde 2004. A classe residencial liderou com taxa de expansão de 9,1%. Comércio e indústria também cresceram. Já o consumo acumulado nos últimos 12 meses foi de 543.954 GWh, alta de 6,0% na comparação com igual período anterior.