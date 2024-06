Cota em resort promete retorno astronômico e vira pesadelo de turistas; assista vídeo

Nesses encontros, vendedores fazem de tudo para que turistas assinem contratos de R$ 50 mil e até R$ 90 mil para a compra de parte desses imóveis. Com pouco tempo para pensar, há quem se comprometa a fechar o negócio, e, não raro, se arrependa depois. Mas aí já é tarde demais. A empresa enrola para responder e, no papel, o contrato pune quem se arrepende com multa.

Na Justiça e em canais de reclamações de consumidores, empresas do ramo são alvo de milhares de queixas pela dificuldade de rescindir contratos firmados no afogadilho após abordagens classificadas por eles como predatórias. Acumulam-se sentenças favoráveis a rescisões de contratos nos tribunais. A mais famosa do ramo, com 15 resorts em construção até 2025, no valor de R$ 6 bilhões, é a Gav Resorts, empresa que ostenta como seu garoto propaganda o cantor Gusttavo Lima.

Na prática, o que a Gav vende é muito lucrativo, sobretudo, para a própria empresa. Aos turistas, é oferecida uma fração de 26 avos de um apartamento em construção em um de seus resorts. O valor varia dos R$ 50 mil aos R$ 90 mil para cada cota. Em uma conta de padaria, se todas fossem vendidas por R$ 60 mil, com apenas um apartamento de pouco mais de 30 metros quadrados dentro de um hotel, a empresa faturaria R$ 1,56 milhão.

Ao comprador, a oferta é a seguinte: por uma cota do imóvel, ganha-se o direito de desfrutar o quarto de hotel 14 dias por ano, com datas controladas pela empresa. Também é mencionada a possibilidade de locação desse espaço pelo período ao qual se tem direito. Se as datas para uso do quarto forem ruins, ainda daria para tentar a permuta com outros donos de cotas de diferentes hotéis pelo país para aproveitar seus períodos em outras cidades.

Os empreendimentos, de fato, estão em construção, e não há execuções de fornecedores em cobranças de dívidas na Justiça. Isso mostra que, apesar dos problemas, o negócio tem parado em pé até aqui. No entanto, relatos e gravações obtidos pelo Metrópoles mostram o “lado b” da receita de tamanho sucesso.

“Retornos estratosféricos”

O Metrópoles obteve acesso a horas de vídeos que mostram abordagens da Gav Resorts nas ruas de cidades turísticas, com a oferta de vouchers, uma cervejinha e até espaços para crianças para atraí-los para os stands de venda. “Quer dar uma olhada, tomar uma cerveja e ver como é que funciona?”, indaga um vendedor a uma família com cachorro em Gramado (RS).

Uma consultoria de investigações privadas colocou um infiltrado com câmeras para ouvir o que os corretores da empresa têm a dizer. Em meio a ofertas de cotas de apartamentos dos resorts em construção, eles prometem, segundo a consultoria, “retornos estratosféricos”. A estratégia pode esbarrar em normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vedam a oferta de investimentos em cotas de imóveis sem devido registro e com promessa de rendimentos futuros.

Em uma dessas conversas gravadas, é ofertado um “pacote de investimentos”. Segundo o vendedor, a valorização do imóvel e a possibilidade de aluguel dariam, em tempo de vacas magras, pelo menos retorno de 2% ao mês sobre o valor do investimento, além de 16% — que podem chegar a 31% — anuais (assista abaixo). Neste cenário, o investimento no imóvel deixaria comendo poeira os índices de qualquer fundo de renda fixa. O pulo do gato está no fato de que essa promessa de retorno não consta nos contratos, preto no branco, mas é feita pelos vendedores antes de fechá-lo. Com as gravações, elas ficam evidentes.

“No valor de construtora, a gente faz o plano de investimento. O investidor precisa comprar pelo menos quatro cotas. Isso é o que eu falei: é agora, enquanto você aguentar minha presença perto de você”, diz o vendedor. Na sequência, ele afirma ao potencial investidor que já vendeu 38 cotas para o dono de uma conhecida loja de materiais de construção e decoração em hotéis renomados e que “até o Fasano no Rio de Janeiro tá vendendo multipropriedade [cotas]”.

O vendedor ainda calcula a projeção da compra das quatro cotas do tal “plano de investimento”, que sairiam por R$ 25 mil cada uma. “Aqui, R$ 49 mil, mais 16% em quatro anos, ele vai te dar R$ 88,7 mil. Se você tirar o seu investido de R$ 25,4 mil, são R$ 63 mil quanto ele estiver pronto. Só na valorização, você já ganhou uma cota e meia”, diz. Em outra abordagem, dessa vez, em Aracaju (SE), um vendedor admite: “Trabalhei em muitas empresas. As empresas proibiam falar em rentabilidade, porque sabia que não ia ganhar nada. Na Gav, ela não tem medo. Todo treinamento eles falam: fala do aluguel, fala sem medo.”

O problema de abordagens assim é que elas podem eventualmente esbarrar em questões legais. Anos atrás, em meio a uma febre de construções de hotéis por cotas no Rio de Janeiro com promessas de investimentos, a Comissão de Valores Mobiliários resolveu regrar o assunto. Estabeleceu que oferta pública de contratos de investimento coletivo hoteleiro “vinculada à participação em resultado de empreendimento” depende de registro no órgão, algo que a Gav não tem. Mesmo se tivesse, segundo normas da CVM, não poderia prometer rentabilidade fixa.