Demon Slayer: Fim do anime é confirmado com trilogia de filmes

O Crunchyroll anunciou neste domingo (30) o fim do anime Demon Slayer. O fim foi confirmado pelo estúdio Ufotable logo após a exibição do último episódio da série no Japão.

O desligamento do programa acontece em paralelo ao anúncio do lançamento de uma trilogia de filmes do seriado, que encerrarão a história dos protagonistas.

O projeto começa com Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castelo Infinito, que adapta o arco homônimo dos mangás, e a Sony Pictures já garantiu a estreia nos cinemas brasileiros. Uma data ainda está para ser divulgada.

Na última temporada, o protagonista Kamado Tanjiro visita a vila dos ferreiros para consertar sua espada danificada na última batalha. Lá, ele encontra seus novos mentores: a Hashira do Amor, Mitsuri Kanroji, e o Hashira da Névoa, Muichiro Tokito.

No Brasil, Demon Slayer está disponível na Crunchyroll e na Netflix. Já o mangá, encerrado em 2020, é publicado pela Panini. O final do arco Treinamento Hashira estreia em 30 de junho.