Do Acre e com 1 milhão de seguidores, influenciador participa da Parada LGBTQIA+ de Paris; FOTOS

Thiago Drudi, influenciador digital natural do Acre e residente do bairro do 15 em Rio Branco, marcou presença na Parada LGBTQIA+ de Paris. Com mais de 1 milhão de seguidores, Drudi compartilhou em suas redes sociais diversas fotos e vídeos do evento, destacando a grandiosidade e a energia da celebração.

A parada, que percorreu as ruas da capital francesa e passou por pontos turísticos icônicos, reuniu milhares de participantes e espectadores. Drudi, conhecido por seu conteúdo autêntico e engajado, mostrou a diversidade e a vibrante comunidade LGBTQIA+ presente no evento, fortalecendo ainda mais sua conexão com os seguidores.

“Foi uma experiência incrível e emocionante participar da Parada LGBTQIA+ de Paris. A energia e a união aqui são indescritíveis”, comentou Drudi em uma de suas postagens.

Veja fotos: