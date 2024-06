Dono da maior macaxeira de Rio Branco vai levar R$ 10 mil nesta sexta, na Praça da Revolução

A penúltima noite do Festival da Macaxeira acontece nesta sexta-feira (28) e terá uma programação repleta de atrações, entre shows locais e o concurso da maior macaxeira.

A competição premiará o produtor vencedor com a bolada de R$ 10 mil. Além disso, a noite também terá a competição do berrante de ouro. As inscrições para as competições serão realizadas no local do evento.

A festa inicia a partir das 18h e contará, ainda, com os shows de Sandra Melo, às 20h, Eduardo Casseb, às 21h30 e Banda Trio Furacão do Forró, às 23h, encerrando a noite.

O time do ContilNet e Sans Filmes marcam presença no evento e fazem a transmissão ao vivo de toda a festa. A transmissão será feita pelo canal do YouTube do ContilNet com todas as principais informações e atrações do 1º Festival da Macaxeira.

Na primeira noite, o evento reuniu milhares de pessoas, com a escolha da Rainha da Produção, que teve como dona do título a jovem Hilary Katriny. O cantor sertanejo Felipe Araújo foi o artista nacional responsável por agitar a festa como atração principal.

Na segunda noite, a agitação ficou por conta do cantor Roger Sound Boys e Dj Dyamante. Teve ainda, apresentação de quadrilha para a população.