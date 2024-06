Dono de pub em João Pessoa, acreano é encontrado morto em estacionamento

Um homem identificado apenas como Arlison, de 42 anos, foi encontrado morto em um estacionamento de um restaurante em João Pessoa, na Paraíba, na noite desta sexta-feira (31). De acordo com o site G1, dois homens foram presos acusados pelo assassinato.

A TV Cabo Branco, filiada da Rede Globo, apurou que Arlison era natural do Acre e tinha um pub na capital paraibana. Ainda segundo a TV, no momento do crime, o empresário estava conversando com uma pessoa dentro de uma caminhonete no estacionamento do restaurante e, após algum tempo, se encaminhou para entrar no próprio veículo, quando um outro carro passou e de dentro dele foram disparados tiros contra a vítima.

A dupla acusada foi encontrada dentro de um veículo na região de Mata Redonda, distrito de Alhandra, na grande João Pessoa. A Polícia Civil investiga o caso.