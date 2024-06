Durante abertura de campeonato, Gladson diz que quer trazer Flamengo para a Arena da Floresta

Durante entrevista coletiva na abertura da Supertaça Acreana de Futebol, na noite desta sexta-feira (7), o governador Gladson Cameli revelou que está nas tratativas para tentar trazer o clube carioca Flamengo para a reinauguração do Estádio Arena da Floresta.

A reestruturação do principal estádio do Acre teve um investimento total de R$ 4,5 milhões em recurso próprio do Estado e deve ser entregue ainda no segundo semestre deste ano.

Cameli afirmou que pediu o apoio do próprio presidente Lula durante viagem à Brasília.

“Uma das principais pautas minhas em Brasília, e que eu tratei com o próprio presidente Lula foi: Porque não trazer o Flamengo? Nós estamos tentando trazer o Flamengo pra cá e eu vou fazer o que tiver que fazer para que a gente possa conseguir isso”, disse o governador.

Finalizada a reforma, o estádio será habilitado para sediar os jogos homologados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), comportando um público de até 13.784 pessoas.