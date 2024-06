É oficial: Márcio Pereira é nomeado por Gladson como secretário-adjunto da Segov

Como antecipado com exclusividade pelo ContilNet na última semana, o governador Gladson Cameli oficializou na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (12), o ex-diretor Marcio Pereira, como novo secretário-adjunto de Governo.

VEJA: Gladson bate o martelo e decide que Márcio Pereira será secretário-adjunto da Segov

A mudança ocorreu após a saída de Alysson Bestene do comando da secretaria. Bestene passou a cuidar da campanha, na condição de pré-candidato a vice na chapa de Bocalom (PL) nas eleições de 2024.

Luiz Calixto assumiu a chefia da Segov e Pereira escolhido como secretário-adjunto.

Márcio já ocupa cargo diretor de política social na Segov e é o primeiro secretário do Progressistas, partido de Gladson. No Governo, também já foi secretário de Turismo.

Formado em história, ele é filho do ex-prefeito de Plácido de Castro, Luiz Pereira, e atuou também como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).