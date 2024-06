Eleições 2024: pesquisa divulga como estão as intenções de voto em Porto Velho

No último sábado (8), o Instituto Vision Survey divulgou uma pesquisa de intenção de votos para pré-candidatos à Prefeitura de Porto Velho. Na pesquisa, constavam os nomes de 11 possíveis pré-candidatos, sendo que 10 deles já lançaram oficialmente a pré-candidatura.

Enquanto Jaime Gazola (PL) ainda é uma incógnita no pleito deste ano, Léo Moraes (Podemos), que anunciou sua pré-candidatura na última sexta-feira (7), não aparece na pesquisa, por esta já estar registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RO).

O resultado da pesquisa apontou que a ex-vereadora e ex-deputada federal Mariana Carvalho (União) lidera as intenções de voto com 30%. Na sequência vêm o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO), Marcelo Cruz (PRTB), com 16%; o médico e ex-vereador Jaime Gazola (PL), com 11%; o advogado Ricardo Frota (NOVO), com 6% e o advogado e jornalista Samuel Costa (REDE), com 5%.

Nas outras posições seguem: Vinícius Miguel (PSB), com 3%; Célio Lopes (PDT), com 2%; Valdir Vargas (PP), Fátima Cleide (PT), Benedito Alves (SDD) e a juíza aposentada Euma Tourinho (MDB) aparecem com apenas 1% das intenções. Indecisos somam 23%.

A pesquisa apresenta que quase um quarto da população ainda não decidiu o voto. Um fato comum, já que a campanha eleitoral só deve começar em agosto.

DADOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 a 4 de junho de 2024 com 600 eleitores. Possui margem de erro de + ou -4% e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi assinada pelo estatístico Sérgio Ribeiro dos Santos Gonzaga de Souza Dutra (CONRE 6942) e registrada no TRE-RO com o número 03287/2024.