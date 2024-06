Eletricista sonha em viajar ‘Rodovia Fantasma’ em Pop 100, moto sorteada no Festival da Macaxeira

A terceira noite do Festival da Macaxeira terá como uma das atrações o sorteio de uma Pop 100 0 km. No estande do Grupo Honda Star, a população formou filas para preencher e inserir os cupons nas urnas.

Para participar, basta fazer uma compra em qualquer uma das barracas no 1º Festival da Macaxeira, que já recebe o cupom para participar do sorteio.

Saiba mais: Quer concorrer a uma moto 0 km no Festival da Macaxeira? Veja como participar do sorteio

O eletricista de 44 anos, Renê Mendes, é uma das pessoas que estão participando do sorteio do veículo. O rio-branquense é motociclista e sonha em viajar a BR-319, conhecida como rodovia fantasma em uma Pop 100, veículo sorteado no Festival da Macaxeira.

Ao ContilNet, Renê compartilhou seu sonho. “Eu arrisquei um cuponzinho. Meu projeto esse ano é comprar uma Pop porque eu quero fazer a [BR] 319, até Manaus. Esse é meu desejo”, explica.

“Eu preciso só preciso de um cupom para ser sorteado, então eu já coloquei ali o meu petisco. Quem não arrisca, não petisca”, disse, rindo.

Renê parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Rio Branco, Acisa e Grupo Honda Star pelo sorteio promovido nesta sexta-feira (29). “O incentivo é maravilhoso. A aliança de parceria só fortalece isso e a gente que vai concorrer ao sorteio é que agradece. Está de parabéns o grupo e prefeitura, Eu sou motociclista, viajo boa parte do Brasil e a viagem mais longa que eu já fiz foi seis de estado, 11 mil quilômetros em 30 dias numa Star 160 cc, que inclusive comprei na Star Motors e o meu desejo agora é fazer a tão sonhada rodovia fantasma como meu projeto de 45 anos”, disse.

Renê completa 45 anos em setembro deste ano e espera fazer a viagem com a moto sorteada nesta sexta.

Veja fotos:

ACOMPANHE AO VIVO A TRANSMISSÃO DA TERCEIRA NOITE DO FESTIVAL DA MACAXEIRA: