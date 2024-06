Em desafio do dia dos namorados, público vota no melhor “gemidão” dos casais e vídeo viraliza

Com o sucesso do desafio O Último Elemento, o Atacadão do Celular, em clima de romance, promove um novo desafio em comemoração ao Dia dos Namorados. Na prova, 10 mil reais são o prêmio para os casais – e ex-casais – participantes.

Um dos desafios propostos viralizou na manhã deste domingo (09), o “desafio do gemidão”. Nele, os casais devem gemer no microfone e o melhor gemido era escolhido pelo público.

Quem comandou a brincadeira, foi a influencer Rogéria Rocha.

Entre mais tímidos e gemidos mais altos, o desafio ganhou as redes e rendeu diversos comentários.

Veja o vídeo e decida qual foi o melhor gemido: