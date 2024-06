Em meio à tentativa de golpe, Arce troca comando militar na Bolívia

O presidente da Bolívia, Luis Arce, mudou todo o comando das Forças Armadas do país após o ex-comandante do Exército, Juan José Zúñiga, anunciar um golpe de Estado nesta quarta-feira (26/6).

Zuñiga foi substituído pelo general José Wilson Sánchez Velásquez.

Já o comando da Aeronáutica passou a ser do general Zabala Álvarez, enquanto o da Marinha foi para as mãos do vice-almirante Renán Wilson Guardia Ramírez.

Em seu primeiro comunicado como o novo comandante do Exército, Velásquez ordenou que todos os militares que estão nas ruas voltem para os quartéis.