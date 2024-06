Em protesto, taxista prometem fechar a BR-364 ainda nesta semana; entenda

Taxistas de Manoel Urbano ameaçam fechar a BR-364 na próxima quarta-feira (12), em protesto contra as condições precárias da rodovia entre o quilômetro 10 e o quilômetro 20, de Sena Madureira a Manoel Urbano. Um comunicado emitido na tarde deste domingo (9) alertou as autoridades acreanas sobre a possível interrupção do tráfego.

Segundo os manifestantes, o trecho em questão está repleto de pedras devido a obras realizadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Essas pedras têm causado inúmeros prejuízos aos motoristas, como cortes nos pneus e quebra de para-brisas. Além disso, os taxistas reclamam da poeira levantada pelas obras, que reduz drasticamente a visibilidade na estrada, aumentando o risco de acidentes.

“Estamos enfrentando muitos prejuízos. Não é só o custo dos reparos nos veículos, mas também a segurança dos passageiros está em risco. Algo precisa ser feito com urgência”, afirmou um dos líderes do movimento. A situação tem gerado grande insatisfação entre os motoristas, que decidiram organizar a manifestação na tentativa de chamar a atenção das autoridades e buscar uma solução imediata para o problema.

Com o possível fechamento da BR-364, o tráfego na região pode ser seriamente afetado, causando transtornos não só para os taxistas, mas para todos os usuários da rodovia, principal rota para o transporte de mercadorias e insumos ao Vale do Juruá, Envira e Tarauacá, além de Manoel Urbano.