Empresário mata um deixa outro ferido em tentativa de furto em Porto Velho

Um empresário e CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) trocou tiros com bandidos durante uma tentativa de furto em uma loja de iPhone. Um dos criminosos morreu e outro foi baleado na perna. O caso ocorreu na Avenida Rio de Janeiro, bairro Areal, em Porto Velho (RO), na madrugada desta quinta-feira (13).

Segundo o Portal SGC, os criminosos chegaram em um carro roubado e com placa clonada, invadiram a loja e começaram a furtar vários iPhones. O empresário percebeu o furto por meio de câmeras de monitoramento.

Rapidamente, ele foi até a loja e, na ocasião, ocorreu a troca de tiros. O ex-presidiário identificado como Ismaik do Nascimento Ferreira, de 30 anos, foi baleado no peito e morreu sentado no banco do motorista.

O comparsa identificado com Abel Elias, de 32 anos, foi baleado no joelho. O terceiro criminoso que estava armado conseguiu fugir. Ismaik tem passagens pela polícia pelos crimes de saidinha de banco e furtos de empresas.