Ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, convoca greve geral no país após ameaça de golpe de estado

O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, frente a tentativa de golpe militar que está ocorrendo em La Paz, capital do país, convocou uma greve geral no país. O palácio presidencial está cercado por forças policiais e tanques. O atual presidente estaria dentro do local.

“Apelamos à uma mobilização nacional para defender a democracia contra o golpe de estado que se prepara à frente do general Zuñinga. Declaramos greve geral por tempo indeterminado e bloqueio das estradas. Não permitiremos que as Forças Armadas violem a democracia e intimidem o povo”, disse Evo através do seu perfil no X, antigo Twitter.

O atual presidente do país, latino americano, Luis Arce, afirma que o exército está realizando “mobilizações irregulares” na capital do país. O atual presidente também reforçou o pedido de Evo Morales e pediu que a greve fosse realizada por parte da população em repúdio as ações dos militares

O presidente do Brasil, Lula, já se pronunciou sobre o que vem ocorrendo no país vizinho. “Eu quero informações. Pedi para o ministro Mauro [Vieira] ligar para a Bolívia, ligar para o presidente, ligar para o embaixador brasileiro. Para termos certeza, termos uma posição. Como sou um amante da democracia, quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo”, diz o presidente do Brasil.

O governo brasileiro se posicionou oficialmente acerca do fato, repudiando as ações feitas pelo exército boliviano, e reafirma o compromisso com a democracia na américa latina.