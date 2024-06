Fala Operacional: policial Marcos Pina é o entrevistado desta semana; ASSISTA

Sejam bem-vindos ao 24º episódio do podcast “Fala Operacional”. Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos tiveram a honra de entrevistar o policial civil Marcos Pina, um profissional com uma trajetória excepcional e vasta experiência em segurança pública. Nascido em Recife, nosso convidado, que atualmente tem 46 anos, possui uma carreira repleta de realizações.

Sua jornada começou no exército, onde fez o curso de oficial temporário em Recife. Em 1999, Pina foi transferido para o Acre, servindo no 7º Batalhão de Engenharia de Construção (7BEC). Durante seu tempo no exército, que se estendeu até 2005, ele desempenhou diversas funções, incluindo Comandante de Pelotão, Comandante de Companhia, Comandante de Destacamento e Coordenador de Cursos de Formação de Soldados, Cabos e Sargentos Temporários, entre outras. Paralelamente, ele iniciou, mas não concluiu, o curso de História e, posteriormente, formou-se em Gestão Pública.

Sua transição para a Polícia Civil em 2008 marcou o início de uma nova fase em sua carreira. Ao longo dos anos, ele atuou em várias divisões, incluindo Inteligência, DECO, DEAM, DPCI, GTP, Gabinete e Acadepol. Também participou de operações de alta complexidade de grande repercussão em nosso Estado.

Entre suas contribuições notáveis e seu compromisso com a melhoria da corporação, Pina criou projetos inovadores, como Polícia Civil na Escola, Medalhas Policiais, Hino da Polícia Civil e CDPJ (Conduta Disciplinar de Polícia Judiciária). Atualmente, Pina está lotado na Academia de Polícia (Acadepol), onde compartilha sua vasta experiência na formação dos alunos, especializando-se em áreas como Investigação Criminal, Comando, Chefia e Liderança, Ética Profissional, Planejamento Operacional, Prática da Atuação Policial e Organização e Conduta.

Inspirando com seu exemplo de comprometimento e dedicação ao serviço público, a trajetória do APC Marcos Pina é uma história que você não pode perder. Clique e assista à entrevista na íntegra! Acesse o podcast “Fala Operacional” no Youtube e acompanhe-nos para mais episódios com histórias que impactam e transformam vidas: