Famosos lamentam morte de Tonny Brasil, considerado “pai do tecnobrega”

Através das redes sociais, famosos lamentaram o falecimento do músico.

A cantora Gaby Amarantos chegou a dizer, através de seu perfil no X (antigo Twitter), que está ouvindo os “hits” do artista sem parar.

“Estou desde ontem ouvindo as músicas do Tony Brasil sem parar, como ele tinha hit. Estou pensando em colocar uma no TS2, só pensando”, escreveu ela.

Em outra publicação, Gaby se despediu do amigo.

“Perdemos o pai do TecnoBrega TONNY BRASIL. Grande compositor, produtor musical e artista que sempre vibrava com as minhas conquistas. Tonny sempre será um visionário da periferia que com poucos recursos ajudou muitos artistas a terem uma carreira! Obrigada mestre, voe em paz!”, escreveu a estrela.

Joelma prestou homenagem ao artista em uma publicação no Instagram.

“Uma estrela da música se despede, mas seu legado ecoará para sempre. Tonny Brasil, compositor brilhante que carrega em suas canções nossas raízes nortistas, partiu deixando saudades e memórias preciosas. Que sua música continue a nos embalar e inspirar. Descanse em paz, grande compositor do brega paraense”, escreveu ela.

“Tive o prazer em conhecer e dividir o palco com esse ícone que partiu hoje para um plano superior, mas no deixa grandes obras que serão eternizadas por sua grandiosidade e amor nas letras”, publicou a cantora Valéria Paiva em seu instagram.

“Ele se foi……mas será lembrado eternamente, suas obras ecoaram por todos os cantos do Brasil…..O Pará chora sua ausência nosso Eterno Tony Brasil! Perda irreparável! Que Deus te tenha em bom lugar amigo”, escreveu o cantor Wanderley Andrade em um vídeo publicado no feed do Instagram.

“Nosso MAESTRO Tonny Brasil!! Deixa um legado gigantesco na Música BREGA PARAENSE, compositor de sucessos que embalam gerações! Criador do TECNO BREGA que hoje é reconhecido nacionalmente!! Seu legado jamais será apagado!”, escreveu a cantora Hellen Patrícia.