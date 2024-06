Fenol para peeling não pode ser vendido na internet, diz Anvisa

Também em nota, o Conselho Federal de Medicina (CFM) cobrou reforço na fiscalização da comercialização de medicamentos, equipamentos e insumos de uso médico “que têm sido vendidos indiscriminadamente, permitindo que pessoas realizem e anunciem a oferta de serviços para os quais não estão qualificadas”.

A Anvisa afirmou que participa de um projeto, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) para monitorar anúncios de produtos irregulares comercializados on-line.

Cabe à Anvisa regular produtos para uso em saúde, cosméticos e medicamentos usados em procedimentos. O banco de dados da agência tem registros válidos de quatro medicamentos que contém a substância fenol. No entanto, nenhum deles possui finalidade de uso em estética – não podem ser usados por esteticistas, portanto.

Clínica fechada

A clínica da influencer Natalia Becker, onde Henrique Silva Chagas morreu após um peeling de fenol, no bairro do Campo Belo, foi fechada e autuada pela Vigilância Sanitária do município na tarde de terça-feira (4).

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o estabelecimento “exercia procedimentos em desacordo com a legislação vigente”.

A clínica tinha licença, concedida pela SMS, para funcionar e realizar “atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza”. O local também tinha permissão de funcionamento emitida pela Subprefeitura de Santo Amaro. De acordo com a Nota Técnica 02/2024, publicada pela Anvisa, serviços de estética devem garantir a disponibilidade dos equipamentos, materiais, insumos e medicamentos de acordo com a complexidade do serviço ofertado e garantir que os materiais e equipamentos sejam utilizados exclusivamente para os fins a que se destinam. Assim, caso não esteja de acordo com o estabelecido em norma, trata-se de infração sanitária. Em depoimento à polícia, o namorado de Henrique, Marcelo Camargo, de 49 anos, disse que a clínica de Natália não tinha qualquer aparelho de monitoramento cardíaco e o oxímetro – que mede indiretamente a saturação de oxigênio no sangue – não funcionou quando o paciente passou mal após o peeling. Natalia Fabiana de Freitas Antonio, conhecida como Natalia Becker, será indiciada por homicídio com dolo eventual. Ela se apresentou à Polícia Civil na tarde de quarta-feira (5/6), dois dias após a morte de Henrique, e prestou depoimento por cerca de duas horas

Segundo o delegado Eduardo Luís Ferreira, do 27º Distrito Policial do Campo Belo, Natalia afirmou em depoimento que aprendeu a aplicar o fenol em um curso on-line, com uma esteticista do Paraná.