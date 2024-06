Festival Amazônia Encena na Rua acontece neste fim de semana; confira programação

Neste final de semana será realizado o XV Festival Amazônia Encena na Rua. O evento será nos dias 07, 08 e 09 de junho na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A realização é de O Imaginário, Complexo Madeira-Mamoré e Sistema Fecomércio. O Festival conta ainda com a parceria do Grupo Ás de Paus, Taquara Produções Ltda e Zenital Produções Ltda.. Esta edição do Encena na Rua está dentro da programação do Sesc Apresenta.

Programação

Data: 07/06/2024 – a partir das 19h

Espetáculo: Leno Queria Nascer Flor

Com Núcleo Ás de Paus (PR)

Espetáculo: Índigenas da Amazônia

Com Cia Yaporanga

Data: 08/06/2024 – a partir das 18h

Espetáculo: Cabaré Ruante

Com Teatro Ruante (RO)

Espetáculo: Encontro de Gigantes

Com Núcleo Ás de Paus (PR)

Data: 09/06/2024 – a partir das 18h

Espetáculo: Que Palhaçada é Essa?

Com “O Imaginário” (RO)

Espetáculo: Fagulha

Com “Núcleo Ás de Paus (PR)

Sobre o Amazônia Encena na Rua

O Festival busca estimular a produção das artes cênicas de rua da Amazônia Legal e do Brasil. O projeto possibilita o intercâmbio de linguagens e troca de experiências de grupos, companhias e artistas da Amazônia e do Brasil, por meio de apresentações, espetáculos, seminário, palestras e oficinas. O Amazônia Encena na Rua é a grande festa das artes cênicas da Amazônia Legal e do Brasil.

Todas as ações do evento são gratuitas e serão realizadas no Complexo Madeira-Mamoré, garantindo a democratização do acesso à arte pela comunidade.