O jogo

As duas equipes tiveram desfalques importantes no Maracanã e, muito por conta disso, fizeram um primeiro tempo bastante travado e sem grandes chances. Quem começou assustando foi o Grêmio, mas Pavón e João Pedro não aproveitaram as oportunidades.

O primeiro tempo reservou ainda mais duas lesões ao time de Tite. Everton Cebolinha sentiu a perna direita e deu lugar para Bruno Henrique, enquanto Igor Jesus torceu o pé esquerdo e saiu de maca para a entrada de Luiz Araújo.

E foi justamente o camisa 7 do Mengão que conseguiu abrir o placar já na reta final do primeiro tempo. Em contra-ataque rápido, Luiz Araújo acertou um belo chute de fora da área para fazer o primeiro do Flamengo.

A segunda etapa começou e o Flamengo conseguiu um pênalti logo nos primeiros minutos. No entanto, a marcação foi anulada após consulta pelo VAR. Mesmo com a anulação, o Mengã seguiu em cima e logo ampliou o placar. Mais uma vez em contra-ataque rápido, Pedro achou Luiz Araújo, que bateu colocado sem chances para o goleiro Rafael Cabral.

Depois do segundo gol do Mengão, o Grêmio passou a tentar criar mais chances, mas continuou sem efetividade. Assim, o Flamengo teve duas boas chances para ampliar, mas Pedro chutou por cima do gol na primeira e depois parou em grande defesa de Rafael Cabral.

Já nos acréscimos, Edenílson marcou para o Grêmio, mas já era tarde e a partida acabou em 2 a 1 para o Mengão.

Neymar no Maraca

De férias do Al Hilal, da Arábia Saudita, o atacante Neymar marcou presença no Maracanã para acompanhar a partida entre Flamengo e Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Nesta semana, Neymar agitou a torcida do Flamengo ao publicar uma foto vestindo a camisa do Flamengo personalizada com o nome de Gabigol e o número 10.

Próximos jogos

O Flamengo volta a entrar em campo no domingo (16), quando visita o Athletico, na Ligga Arena. No mesmo dia, o Grêmio recebe o Botafogo no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.