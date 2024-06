Friagem, corpo encontrado em decomposição, Plano Bresser e outras; veja as mais lidas da semana

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Depois de 35 anos, Governo fecha acordo para pagamento do Plano Bresser para trabalhadores

O Estado do Acre deve pagar o retroativo das perdas de diferenças salariais decorrentes da implantação do denominado Plano Bresser. A decisão foi anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (Sintesac) na última sexta-feira (14), após audiência de conciliação no Fórum Trabalhista de Rio Branco.

Com dificuldades financeiras, jornalista divulga ‘vaquinha’ para sair do Acre e arrumar emprego

Kely Almeida – a “influencer do povo” – publicou uma série de stories, em que fala de um momento delicado em sua vida. Comendo um salgado por dia desde o início do mês e água, a apresentadora do programa “Kely na TV” revelou no domingo (16) que está organizando um ‘Pix Solidário’ para poder sair do Acre.

TERÇA-FEIRA

Corpo de vigilante é encontrado em estado de decomposição dentro da própria casa

O vigilante Erivaldo Barros Xavier, conhecido popularmente como Louro, de 43 anos, foi encontrado em estado de decomposição, na noite desta segunda-feira (17), dentro da própria residência localizado no bairro Sartel, no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Oito pessoas são presas por dois assassinatos no Acre; dívidas estão por trás dos crimes

A Polícia Civil do Acre (PCAC), pela Delegacia de Acrelândia, deflagrou a operação “Dívida Amiga”, que resultou na prisão de oito pessoas suspeitas de homicídio no município há 30 dias. A operação aconteceu nesta terça-feira (18).

QUARTA-FEIRA

Trânsito na BR-364 será interrompido para obra em ponte a partir desta sexta-feira; confira

Em nota divulgada na internet, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou sobre a interrupção no tráfego de veículos na BR-364, mais precisamente na ponte sobre o Rio Tarauacá, nos dias 21, 22 e 23 de junho.

Agroboi reduz atendimentos nas lojas para realizar 1ª convenção de líderes da história da empresa

A Agroboi, loja tradicional de materiais de construção, terá suas operações de atendimento reduzida no próximo sábado (22). O motivo é a realização da 1ª convenção de líderes da história da empresa que ocorrerá nos dias 22 e 23 de junho em Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Ex-diretor da associação de militares do Acre diz que está sofrendo perseguição e abuso de autoridade

O 1º sargento PM Ismael de Oliveira Lima, ex-diretor da Associação dos Militares Estaduais do Acre (AME/AC), denunciou estar respondendo a um Inquérito Policial Militar (IPM) sob acusações de violação ao artigo 163 do Código Penal Militar.

Não acabou! Friale afirma que mais uma forte friagem deve chegar nos próximos dias

O inverno estação mais seca do ano no Acre, chega ao estado nesta quinta-feira (20) e deve permanecer até o dia 22 de setembro. Com ele, uma nova onda de frio deve ocorrer. A previsão foi publicada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site “O Tempo Aqui”. Segundo ele, há alta probabilidade da incursão de uma forte massa polar, causado o fenômeno da friagem.

SEXTA-FEIRA

Conheça a mansão milionária comprada por médico acreano em Orlando, nos EUA; VÍDEO

Doutor em cirurgia plástica e fundador da Stanley’s Holding, o acreano Stanley Bittar celebrou a abertura de sua nova mansão em Orlando, nos Estados Unidos. Em um vídeo compartilhado ao lado de sua esposa, Yasmin D’anzicourt Bittar, o empresário revelou seu objetivo de inspirar pessoas a não desistirem de seus sonhos.

Acidente em Rio Branco deixa carro capotado e mobiliza corpo de bombeiros

Um acidente entre as ruas Abacate e Marte, no bairro Morada do Sol, deixou um carro capotado após uma motorista avançar na preferencial nesta sexta (21).