Gilberto Gil e esposa são processados por dívida de quase R$ 15 mil

Quando movido o processo, o valor atualizado da dívida era de R$ 14.460,75. O mês de abril de 2024 não foi incluído na conta porque a ação foi ajuizada em momento anterior.

À Justiça, o condomínio pediu que Gilberto Gil e sua esposa sejam citados para arcar voluntariamente com o débito. Solicitou ainda que, na hipótese de não pagamento, seja feito o arresto on-line dos valores.

Em 29 de maio, a juíza do caso determinou que o condomínio junte os boletos referentes à dívida cobrada. As custas postais para citação do casal também deveriam ser complementadas, uma vez que foram feitas abaixo do valor devido. O processo não ganhou novos movimentos desde então.

O caso que, para nós, pode parecer um grande problema, não é lá uma grande pedra no sapato para Gilberto Gil e Flora. O artista e a empresária são donos de um extenso patrimônio e, por isso, basta que ao invés de falarem com Deus, como na canção de Gil, falem com seu gerente do banco. Sem grandes complicações, a situação pode ser rapidamente resolvida!