Gisele Bündchen e Joaquim Valente terminam namoro, diz revista

Enquanto os boatos sobre Tom Brady apontam que ele está namorando uma brasileira, a revista norte-americana In Touch Weekly anunciou o fim do namoro de Gisele Bündchen e Joaquim Valente. De acordo com fontes do periódico, o motivo seria a exposição do relacionamento na mídia.

“Os holofotes foram demais para ele. Joaquim é um cara normal. Ele não era acostumado com toda a atenção que estava recebendo”, declarou uma pessoa à revista.

A fonte ainda declarou que a decisão de Joaquim teria sido tomada após a participação de Tom Brady, ex-marido da modelo, no The Greatest Roast of All Time: Tom Brady.

“Joaquim passou a fazer parte da brincadeira. Na verdade, as pessoas começaram a perguntar se ele era o motivo do divórcio. E ele odiou isso”, declarou.

No programa, que teve o ex-jogador de futebol americano como convidado, diversas piadas foram feitas sobre o divórcio de Brady e Gisele. “Ela atribui a culpa a Tom. Ao concordar em fazer o programa, ele basicamente colocou um alvo nas costas de Joaquim”, disse.

Quem é Joaquim Valente

Desde que se separou de Tom Brady, em 2022, Gisele Bündchen é alvo de rumores de affair com o o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente, de 35 anos, brasileiro que dá aulas para ela em Miami, nos Estados Unidos. Uma fonte alegou à Page Six que os dois “estavam profundamente apaixonados”. Eles teriam sido vistos aos beijos no Dia de São Valentim.

Apesar dos indícios, em março do ano passado, Gisele negou à Vanity Fair que estaria vivendo um romance com o instrutor.

O ex-namorado de Gisele é membro de uma família de profissionais de jiu-jítsu, da linhagem dos Gracie. Ele conheceu Gisele quando ela mudou-se a para a Flórida com o ex-marido, logo depois de o jogador de futebol americano trocar o New England Patriots de Boston, pelo Tampa Bay Buccaneers na Flórida. Ele ainda é dono da academia Valente Brothers.

Gisele e Joaquim

Gisele tem sido vista com Joaquim desde o fim do casamento com Tom Brady, inclusive em viagens para a Costa Rica. Em março do ano passado, Gisele negou à Vanity Fair que estaria vivendo um romance com o instrutor.

“Ele [Joaquim] é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio. É tão bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia. As pessoas têm criado histórias falsas sobre mim desde o início do divórcio”, declarou ela à publicação, negando o relacionamento.

Este seria o primeiro relacionamento público de Gisele desde o fim do seu casamento com Tom Brady, em outubro de 2022. Eles são pais de Benjamin, de 13 anos, e Vivian, de 10.