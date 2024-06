Gladson diz que vai fazer cortes nos gastos do Estado para pagar aumento de 5% em junho

O governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira (7), que vai cumprir com a promessa feita no ano passado e irá pagar a segunda parcela do Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%, no final de junho.

Na última semana, o governo do Estado havia confirmado a possibilidade do aumento ser adiado. A causa seria a redução das receitas do Fundo de Participação dos Estados (FPE), repassadas pelo governo federal ao Acre, justamente em razão do desastre atingido no Rio Grande do Sul.

Contudo, em pronunciamento nesta sexta (7), Gladson garantiu o pagamento e declarou que o governo deverá realizar ajustes e cortes de gastos públicos para poder manter o reajuste.

“A situação econômica requer atenção e, por conta disso, ajustes e cortes de despesas serão efetuados para garantia do reajuste salarial. Agimos com a responsabilidade fiscal e a nossa equipe econômica seguirá em permanente análise da saúde financeira do Estado e limites prudenciais”, disse o governador.

O aumento salarial será pago acima da inflação oficial do país. Esta será a segunda, de quatro parcelas anuais, iguais e não cumulativas, que serão implementadas até 2026. Ao todo, o aumento chegará a 20,32%.

Veja: