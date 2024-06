Google Chrome: 7 funções do navegador que você precisa conhecer

Se você estiver acessando uma página do Google Chrome no computador e deseja acessar o mesmo site no celular de forma rápida, saiba que é possível enviar o conteúdo de um dispositivo para o outro de forma fácil. Para realizar a ação, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tela, selecionar a opção “Enviar para seus dispositivos” e escolher o aparelho desejado. Quando você abrir o navegador no segundo aparelho, a página já estará disponível. É preciso estar logado com a mesma conta Google no computador e no celular para que o envio seja concluído.