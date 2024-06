Governo anuncia pagamento do salário de junho com aumento para servidores; veja datas

O Governo do Acre deu uma boa notícia aos servidores públicos ativos e inativos do Estado, nesta segunda-feira (24). O pagamento do salário de junho será feito nos próximos dias 26 e 28.

Além das datas, o executivo também informou que o pagamento deste mês “incluirá um aumento para todos os servidores estaduais, reafirmando o compromisso do governo com a valorização profissional dos 53,7 mil servidores públicos acreanos, ao conceder o Reajuste Geral Anual (RGA) de 5,08%”.

O benefício contempla trabalhadores em atividade, aposentados e pensionistas, é o que diz o comunicado lançado na Agência de Notícias do Acre.

“O aumento salarial ficará acima da inflação oficial do país, com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) projetado em 4% para 2024. Esta é a segunda de quatro parcelas anuais, iguais e não cumulativas, a serem implementadas até 2026, totalizando um aumento de 20,32%”, continua.

Sobre as datas, ficou definido que pensionistas e servidores inativos receberão seus vencimentos no dia 26 de junho. Os servidores ativos terão seus pagamentos efetuados no dia 28 de junho.

Ao todo, 55.517 pessoas serão contempladas, totalizando um montante de R$ 402.041.660,70.

Mais informações

Os servidores podem consultar detalhes sobre seus vencimentos por meio da versão digital do contracheque, disponível no endereço eletrônico: https://contracheque.ac.gov.br/login.

O governo do Acre reitera seu compromisso com a transparência e a gestão responsável dos recursos públicos, visando sempre o bem-estar da população.

“Estamos empenhados em valorizar nossos servidores e garantir um impacto positivo na economia do Estado,” afirmou o governador.