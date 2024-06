Governo inaugura Casa Chico Mendes, novo espaço cultural de Rio Branco; conheça

O governo do Estado do Acre entregou na última quarta-feira (26) a Casa da Cultura Chico Mendes, novo espaço cultural em Rio Branco, localizada no bairro de mesmo nome. O espaço foi revitalizado e agora oferece uma ampla gama de atividades recreativas e cursos profissionalizantes.

A entrega da obra teve a presença da governadora em exercício, Mailza Assis, que destacou a importância do investimento no setor cultural para o desenvolvimento das crianças e jovens do estado.

“A cultura educa, embeleza, incentiva a valorização da vida, transformando as visões sobre o mundo. Por isso, esses espaços são tão importantes para a nossa juventude”, ressaltou.

Originalmente inaugurado em 2005 como um espaço dedicado à leitura, a Casa da Cultura foi reformada pela Fundação de Cultura Elias Mansour em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict). Agora, o espaço promoverá ações voltadas para a formação profissional, esporte e lazer.

Entre as novas iniciativas está o Polo Digital, que oferecerá um curso básico de informática para a comunidade, e o Projeto Mulheres Mil, que proporcionará formação e oportunidades de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade. O coordenador do espaço, Regimar Souza do Nascimento, mencionou que já existem inscrições para os cursos de informática e de vendas do Mulheres Mil, além de turmas confirmadas para aulas de dança, capoeira e jiu-jitsu.