Governo publica novas nomeações e exonerações: ex-candidato a deputado está na lista

A governadora em exercício, Mailza Assis, na edição do Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (6), publicou uma série de novas nomeações e exonerações de servidores públicos comissionados.

Entre as principais mudanças está a nomeação de Lúcio Pereira para ser um dos diretores da Secretaria de Representação do Governo em Brasília (Repac), recém-criada e chefiada pelo ex-deputado Fábio Rueda, do União Brasil. Na edição do DOE de quarta-feira (5), o governo havia publicado a estrutura organizacional da Repac, explicando todos os cargos na nova secretaria.

Além disso, Mailza exonerou o ex-candidato a deputado estadual pelo PATRIOTA, Leôncio Castro, conhecido por ser empresário de festas noturnas no Acre. Ele havia sido nomeado em março do ano passado na Secretaria de Estado de Turismo. Leôncio teve 2.711 votos nas eleições de 2022.

A vice-governadora ainda publicou mudanças na Fundação Hospitalar do Acre e na Secretaria de Estado da Mulher.

Veja a lista:

Exonerar MARIO DE CASTRO GONÇALVES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeado através do Decreto nº 1.532-P, de 2 de fevereiro de 2023.

Nomear GIAN LUCA TIBURCIO BANDEIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Exonerar GUSTAVO HENRIQUE MORAES DA SILVA OLIVEIRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.260-P, de 24 de janeiro de 2023

Nomear ANTONIA DEISIANE ROSAS DANTAS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Fundação Hospital Estadual do Acre – FUNDHACRE.

Exonerar, a pedido, VICTOR DOMINGOS MACHADO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.240-P, de 24 de janeiro de 2023.

Exonerar, a pedido, JULIE CRHYSTIE GOMES DA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeada através do Decreto nº 1.239-P, de 24 de janeiro de 2023.

Nomear VICTOR DOMINGOS MACHADO para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Junta Comercial do Estado do Acre – JUCEAC.

Exonerar CLAUDECIR CAVALCANTE GOMES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 3.013-P, de 11 de abril de 2023.

Nomear LIVIAN GONÇALVES DE MORAES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Agricultura – SEAGRI

Exonerar ANA CAROLINA MAGALHÃES NUNES do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, nomeada através do Decreto nº 6.572-P, de 12 de abril de 2024.

Nomear MATEUS DUTRA PEREIRA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo – SEHURB

Exonerar ANDERSON FILGUEIRA COSTA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 3.231-P, de 20 de abril de 2023

Exonerar RICARDO OLIVEIRA BEZERRA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 1.737-P, de 8 de fevereiro de 2023.

Nomear SAMUEL SILVA JARDIM para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.

Nomear KARINA LIMA DE ALMEIDA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Planejamento – SEPLAN.

Exonerar DOUGLAS DA SILVA ARAÚJO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, nomeado através do Decreto nº 2.199-P, de 3 de março de 2023.

Nomear SABRINA MENEZES CRUZ para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-2, na Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE

Exonerar MARIA GENILSA DE OLIVEIRA SILVA do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, nomeada através do Decreto nº 6.414-P, de 18 de março de 2024

Nomear ANDREY ALVES MAIA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear REBECA MARTINS DE SOUZA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-1, na Secretaria de Estado da Mulher – SEMULHER.

Nomear LÚCIO PEREIRA ROCHA para exercer o cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, na Representação do Governo em Brasília – REPAC.

Exonerar LEONCIO TIMÓTEO DE CASTRO do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado através do Decreto nº 2.937-P, de 31 de março de 2023.

Nomear GISLENE SOUZA LEAL MALLMANN para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, na Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC.

Nomear ISABELLE LIMA E SILVA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-7, na Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP.