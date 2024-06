Gracyanne é confirmada Madrinha de Bateria de escola paulistana

Gracyanne Barbosa vai, sim, voltar com tudo ao Carnaval de São Paulo em 2025. Depois de comemorar seu retorno na Festa do Momo deste ano e desfalcar a Camisa Verde e Branco por conta de uma lesão, a influenciadora fitness foi confirmada como Madrinha de Bateria da agremiação.

A coluna descobriu, com exclusividade, que a ex-mulher de Belo vai estar na quadra da escola de samba, na noite deste sábado (8/6), quando será lançado o enredo.

Para quem não se lembra, Gracyanne voltaria à Passarela do Samba em 2024, após ficar quatro anos longe dos desfiles, mas seus planos foram interrompidos por uma lesão.

Conforme a coluna revelou, com exclusividade, em janeiro, a morena rompeu o tendão e, por isso, não pôde representar os ritmistas da Camisa Verde e Branco no Sambódromo.

Ela é uma musa fitness e compartilha sua rotina de cuidados com o corpo na web Reprodução/Instagram

A última vez que ela pisou na Passarela do Samba foi em 2020, quando desfilou pela União da Ilha.

Gracyanne Barbosa tem uma história de amor antiga com o Carnaval: ela já foi Rainha de Bateria de várias escolas no Rio, como Salgueiro, em 2007; Mangueira, em 2008, 2009 e 2013; Vila Isabel, em 2010; Paraíso do Tuiuti, em 2011; e Unidos da Tijuca, em 2012.

A separação de Belo: “Não conseguia estar junto”

No fim de abril, Gracyanne Barbosa abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre o fim do casamento, de 16 anos, com Belo. Sobre o motivo da separação, a musa fitness afirmou que não foi falta de amor, mas de tempo. “A gente não conseguia estar junto”, disse.

“Não é falta de amor. Foi falta de cuidado. A gente, como casal, não conseguia estar juntos, ter um momento a sós. Casamos há 12 anos atrás e não tivemos uma lua de mel, porque não tinha tempo”, completou.

Gracyanne afirmou que os compromissos deles acarretaram numa crise, que vinha se arrastando: “Nunca dava [para estar junto, ficar a sós]. Quando a gente tentou, ligaram e pediram para ele voltar e fazer um show. Que casal é esse, que não tem um tempo para ficar junto?”.

A influenciadora prosseguiu: “Ninguém casa para separar. Eu não me arrependo do fim do relacionamento, eu me arrependo de ter deixado [acabar]. De não ter renovado o amor todos os dias, de não ter tentado todos os dias, brigado, cuidado, dado atenção”.

A ex-dançarina ainda aproveitou a conversa com os seguidores para negar que tenha traído Belo com o personal: “Nós estávamos em uma crise. Na prática, completamente separados. Só que a gente não tinha coragem de decidir quem ia sair de casa, como faria. Na época em que aconteceu [o caso com Gilson de Oliveira], estávamos completamente separados, só na mesma casa”.

Gracyanne Barbosa esclarecendo a relação com o educador físico. “Ele nunca foi meu personal. Podia acontecer em qualquer outro ambiente”, encerrou.

Mais cedo, a moça colocou fim às especulações sobre a divisão da mansão que morava com Belo e garantiu que não ficará com o imóvel. “Não vou ficar com a casa não, isso eu já decidi. Estamos no início de todo processo, os dois ainda muito mexidos com toda essa exposição”, comentou com exclusividade.

E completou informando que, provavelmente, irá deixar a casa e se mudar para São Paulo: “Vamos resolvendo as pendências aos poucos, mas sobre a casa não é verdade que vai ficar comigo”.