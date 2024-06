Homem é preso transportando quase 14 kg de drogas no interior do Acre

O motorista Wanderley Almeida de Lima, 51 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na manhã desta quinta-feira (6), na rodovia AC-40, nas proximidades da curva das Mangueiras, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações polícia, uma guarnição do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO), que é uma companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), foi solicitado para dar apoio à Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) na realização de uma abordagem a um carro suspeito de transportar entorpecentes.

Uma barreira policial foi montada na Rodovia AC-40 para interceptar o veículo, que chegou rápido ao encontro dos militares. Ao avistar o carro suspeito foi dada ordem de parada, que foi obedecida e, em seguida, foi realizada uma revista pessoal em Wanderley, mas nada de ilícito foi encontrado.

Os policiais fizeram uma revista veículo e, no porta-malas, foram encontrados cerca de 13 tijolos de skunk, que pesaram exatamente 13,700 kg.

Diante dos fatos, Wanderley recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Rio Branco, juntamente com a droga e o veículo apreendido, para serem tomadas as medidas cabíveis.