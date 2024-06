Influenciador morre em acidente de trânsito após sair de festa

O influenciador digital Lucas Alexandre Barros de Sousa, de 22 anos, morreu após sofrer um acidente em Goiânia (GO), na madrugada deste sábado (22/6). Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro em que ele estava saiu da pista e capotou.

Lucas ficou preso às ferragens e morreu no local. O Corpo de Bombeiros retirou a vítima de dentro do veículo e foi constatado o óbito pela médica do Samu.

Não há informações se havia mais pessoas no veículo. O acidente ocorreu às 5h35, na GO-080, KM 9, Condomínio Parque dos Cisnes, em Goiânia.