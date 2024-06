Inscrições do Enem encerram-se nesta sexta; Veja detalhes

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta sexta-feira (14/6) às 23h59, pelo horário de Brasília. Inicialmente o prazo terminaria na sexta passada (7/6), mas houve prorrogação. O dia 14 também é o limite para solicitar atendimento especial.

Os interessados em participar do exame devem acessar a Página do Participante. Para o processo é necessário ter acesso ao Login Único do Gov.br. Quem não tiver a conta pode clicar aqui para verificar as orientações para obter o cadastro. No caso de quem tem conta e não lembra da senha, é preciso seguir os passos do Gov.br.

Pessoas travestis, transexuais ou transgêneros podem receber o tratamento com o nome social, desde que os dados estejam cadastrados na Receita Federal. O participante pode, inclusive, verificar as informações dele na Receita. Caso necessário, é possível atualizá-las.

O resultado do atendimento especializado será divulgado no dia 24 deste mês. É possível ingressar com recurso até o dia 28 e o resultado da contestação está agendado para 5 de julho. Em 2023, se inscreveram no Enem 3.933.955 participantes.

Pagamento

O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até a próxima quarta-feira (19/4). Ao concluir o preenchimento da inscrição, um boleto do Banco do Brasil é gerado. O valor é de R$ 85. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades da Federação.

As notas dos Enem servem para participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Ele é utilizado pelas instituições públicas de educação superior de todo o Brasil. Além disto, a nota também permite concorrer a bolsas integrais (100%) ou parciais (50%) em faculdades e universidades privadas, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (Prouni).

Aqueles interessados em fazer um curso superior que não sejam beneficiados pelo Sisu nem pelo Prouni podem tentar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Também há chances de estudar em Portugal por meio do Enem.

Um dos benefícios em participar do Enem é que ele é um dos requisitos para receber o incentivo financeiro Pé-de-Meia, no valor de R$ 200.

Outras datas

O período para pedir a reaplicação das provas é de 11/11/2024 a 15/11/2024. A reaplicação deve ser nos dias 10 e 11/12/2024. Conforme o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) o gabarito oficial sai no dia 20/11/2024 em 13/1/2025 deve haver a publicação do resultado.