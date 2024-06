Instituto Phoênix divulga 6ª pesquisa para prefeitura de Porto Velho

A 6ª pesquisa realizada pelo Instituto Fênix para a prefeitura de Porto Velho, divulgada nesta segunda (24), revela algumas mudanças na disputa pelo executivo municipal. A novidade é a inserção do nome de Léo Moraes (Podemos), que anunciou sua pré-candidatura há duas semanas.

As pesquisas anteriores mostravam Mariana Carvalho (União) na liderança. O cenário ficou diferente com a introdução do pré-candidato do Podemos. A ex-vereadora e ex-deputada ainda permanece com a preferência dos eleitores no primeiro turno, porém, perde vantagem, enquanto que os demais candidatos apresentam melhora no desempenho em relação às pesquisas anteriores.

Mariana está 26,1% da preferência, Léo com 21,5%, Benedito Alves (Solidariedade) com 13,7%, Samuel Costa (Rede) aparece com 10,7%, Vinícius Miguel (PSB) está com 7%, Euma Torinho (MDB) com 6,6%, Jaime Gazola (PL) com 5,3% e Valdir Vargas (PP) com 3,9%.

A pesquisa também fez simulações para o segundo turno. Léo Moraes venceria Mariana, Benedito e Samuel em uma segunda etapa.

Mariana venceria Benedito e Samuel no segundo turno, enquanto que o conselheiro aposentado ganharia o pleito contra o professor universitário.

A pesquisa aponta um empate técnico entre Benedito e Samuel num embate no segundo turno.

A pesquisa foi contratada pelo jornal dos Municípios, realizada com 685 eleitores entre os dias 18 e 21 de junho de 2024. Possui margem de erro de + ou – 3,6%, nível de confiança de 95%. Foi registrada no TRE-RO com o número 00948/2024 e assinada pela estatística Liliane Gazola (Conre 908).