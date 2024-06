IZA revela reação da família com anúncio de gravidez

Iza está esperando Nala, a sua primeira filha com Yuri Lima. A cantora revelou como contou a notícia da gravidez à sua família e relatou como foi o planejamento para reunir todos os entes queridos.

“Sempre quis saber como seria contar pras pessoas. Eu não planejei muito. Sabia que tinha que reunir todo mundo”, declarou, durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

A artista, então, detalhou a reação de seus familiares. “Tinha gente que nem terminei de falar ‘grávida’ e tava chorando. Teve gente que congelou. É um sonho da minha família inteira, todo mundo me imaginou mãe. As minhas tias estavam assim: ‘quando vem o nenénzinho da Bela?’”, relembrou.

Por fim, Iza explicou que quer curtir a gravidez, mas deseja que Nala nasça logo. “Tudo vai fazer mais sentido quando ela chegar. Estou entrando no meu terceiro trimestre, meu pé tá inchando, me sentindo mais lenta, falta de ar. Não fazia ideia que isso acontecia. Não posso viajar no mesmo dia no show. A viagem cansa muito, subir e descer de avião cansa muito. Dormir tá engraçado agora. Tenho levantado mais vezes pra fazer xixi, ela acha que minha bexiga é um travesseiro”, detalhou.

IZA sobre ressignificar hits para Nala: “Conheci outro tipo de amor”

A cantora IZA encantou uma multidão de fãs que lotou a praia de Copacabana nesse sábado (1º/6), durante o show que realizou no palco do Tim Music Festival. Em pouco mais de uma hora de apresentação, a artista embalou o públicou com singles do álbum mais recente, Afrodhit, além de resgatar sucessos da carreira como Dona de Mim, Brisa, Meu Talismã e Pesadão.

Pouco antes de subir ao palco, IZA conversou com o Metrópoles sobre a gestação de Nala, nome escolhido para a filha que espera com o jogador de futebol Yuri Lima.

“Eu tenho enxergado algumas músicas do meu repertório de outra forma, eu consegui ressignificar algumas coisas simplesmente pelo o que eu estou sentindo, sabe? Uma Vida é Pouco Pra Te Amar, que é a música que eu estou trabalhando, foi feita pensando em um casal, mas agora ela virou uma música de mãe para filha. O que é muito especial. Eu não consegui mais cantar essa música de outro jeito”, conta.

Com uma agenda de shows reduzida, propositalmente, IZA tem aproveitado o tempo “livre” para se dedicar a um novo álbum que, segundo ela, promete ser o mais “solar” de sua trajetória, isso graças a nova, e boa fase pessoal. “É um álbum muito feliz, muito tranquilo. Graças a Deus eu tenho vivido muitas coisas boas, muitas bênçãos. Vai ser o álbum mais pra cima da minha vida.”

Apesar de não trazer grandes mudanças na sonoridade já reverenciada pelos fãs, as novas letras de IZA virão inspiradas pela filha. “Não acho que vou cantar músicas mais calmas [após a maternidade], mas acho que muitas delas vão ter outros significados, porque agora eu conheci um outro tipo de amor”, completa.