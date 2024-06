Jackie Pinheiro: Cunhã Poranga do Boi Caprichoso recebe namorado acreano em Parintins

Os olhos do país se voltam para Parintins, onde acontecerá o Festival Folclórico 2024, com a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido, nos dias 28 e 29 de junho, e esse ano o boi Caprichoso tem a torcida do acreano indígena Thiago Yawanawa, que está namorando há cerca de três meses a Cunhã Poranga do boi azul, Marciele Albuquerque. Ele já está lá em Parintins há uma semana acompanhando os preparativos e ensaios da sua musa.

Sérgio Carvalho encontra no Rio de Janeiro com o ator Bruno Gagliassio

O cineasta Sérgio Carvalho, premiado internacionalmente com o filme Noites Alienígenas, está envolvido com sua nova produção da cinebiografia do líder seringueiro Chico Mendes. Ele está no Rio de Janeiro participando de diversas agendas, e recentemente participou do evento Rio2C, junto com o ator Bruno Gagliassio e outros amigos. Sempre engajado nas causas de preservação ambiental, o ator Bruno Gagliassio é o produtor associado do filme, que será dirigido por Sérgio de Carvalho e Sérgio Machado. A obra será produzida pelo Estúdio Escarlate e Joana Henning.

B-Day do Léo Marçal

A advogada Ana Cláudia Rebello e seu irmão Léo Marçal, um dos promotores de eventos mais festejados do Rio de Janeiro, na celebração do aniversário dele, no Alba Botafogo. Ele aniversariou no dia 6 de junho, mas celebrou a data com amigos e diversas celebridades no dia 14.

O cruzeirense Glenesson Alemão, mais conhecido como DJ Alemão, aprovou um projeto inédito pela Lei Paulo Gustavo, chamado “Serra do Divisor: um acervo natural, cultural e musical aos olhos do DJ Alemão”, em que ele realizou no dia 26 de junho uma live direto do Mirante do Parque, o ponto mais Ocidental do país, de acesso relativamente difícil, no horário do pôr-do-Sol. Na ocasião, ele gravou um documentário no ponto turístico.

Historiador Carlos Pontes lança livro no Museu dos Povos Acreanos

O professor e historiador Carlos Pontes lançou no dia 22, no Museu dos Povos Acreanos, o livro “A Floresta Encantada”, produzido pela Lura Editorial, que aborda contos e fábulas relacionados à magia do universo das florestas que habitam o imaginário das crianças.

Carlos Pontes, 49 anos, é natural de Tarauacá, graduado em História, mestre em Educação, professor de História e atual diretor do Colégio de Aplicação da Ufac. Já escreveu dois livros na área de História, sendo um deles sobre a história do Acre, voltado para alunos do Ensino Médio e concursos. A paixão pela escrita surgiu ainda na infância e seu gênero favorito é a ficção, na qual estreou na literatura com uma antologia intitulada “Uma Noite de Natal”, com o conto “O Natal Mágico de Helena”, e lançamento no mercado editorial nacional. Desta vez, o professor embarca na literatura infantil, com a obra “A Floresta Encantada”. Para mais informações acesse o perfil no Instagram @carlospontesofical. As fotos são de Tennyson Passos.

O escritor e sua obra

Carlos Pontes com a esposa Helen Pontes e seus filhos Yasmin Pontes e Yan Pontes

A mãe do escritor, Elma Pontes, prestigiou a noite

Sanderson Moura, escritor, advogado e fundador da Escola de Atenas, esteve presente

O anfitrião entre o casal Thais Albuquerque e Hennyo Albuquerque, diretor da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Acre

Serão abertas as inscrições para a Rainha do Rodeio

Uma das principais atrações da maior feira agropecuária do Acre, o concurso Rainha do Rodeio, realizado pelos colunistas Roberta Lima e Gigi Hanan, terá inscrições abertas entre os dias 1º e 20 de julho. O anúncio foi feito na coletiva de imprensa realizada pela Secretaria de Estado de Turismo em parceria com a Associação dos Colunistas Sociais do Acre. Na ocasião, o secretário de Turismo, Marcelo Messias, lembrou que o concurso envolve todos os municípios do estado, bastando que as candidatas que possuem o título de Rainha do Rodeio nos municípios sejam indicadas pela Prefeitura de seus municípios, para ficarem aptas para disputar a final do concurso em Rio Branco, sem precisar passar pelas etapas de seleção. As inscrições podem ser feitas no Instagram oficial @rainhadorodeioexpoacre.

A coletiva de imprensa foi comandada pelo secretário Marcelo Messias, os promotores do evento, Gigi Hanan e Roberta Lima, e a Rainha do Rodeio 2023, Lohana Martins

Os anfitriões, com a colunista Cláudia Souza e o produtor Luiz Vasconcellos

Eu também estive presente na coletiva de imprensa

Empreendedorismo cultural

Colunista social Moisés Alencastro e eu estivemos reunidos na tarde do dia 25 com o presidente da Acisa, Marcello Moura, para conversarmos sobre empreendedorismo cultural.

FestCine Originários estará no Mariri Yawanawa

O Festival Mariri Yawanawa, idealizado pelo líder indígena Tashka Yawanawa recebe esse ano o FestCine Originários, festival de cinema idealizado pelo colunista social e produtor cultural Moisés Alencastro. O festival acontece na Aldeia Mutum, de 10 a 15 de agosto, e eu também estarei na equipe de produção. Vai ter novamente cinema na floresta. Viva o audiovisual acreano!

Pausa para um café

Encontramos essa semana com o presidente da OAB-Acre, Rodrigo Ayache, no Casarão Café. Sempre um papo muito agradável, entremeado de um bom café (há receitas incríveis disponibilizadas pela casa) e as iguarias do cardápio junino criado para alegrar mais os meses de junho e julho.

Feira do Cajueiro e Samba do Dito

No próximo dia 7 de julho será realizada a terceira edição da Feira do Cajueiro e Samba do Dito, de 16 às 21h, na travessa Manaus, conjunto Xavier Maia (em frente à hamburgueria Pixel). O evento já é sucesso de público, com a feirinha de diversos empreendimentos, brechó, artesanatos, comidinhas e bebidas, e claro, o Samba do Dito, com repertório diferenciado. A entrada é gratuita. Todos lá!

Ancestralidade com Kelen Mendes

A maravilhosa artista acreana Kelen Mendes retorna ao palco para protagonizar o show Ancestralidade, nesse sábado, 29, às 20h, no Cine Teatro Recreio. O show reúne dez músicas autorais da cantora e compositora, que apresenta canções entre a música de raiz, MPB e a Black Music. O espetáculo conta com performance de danças, pirotecnia, iluminação e figurino que foram pensados pela produtora para compor o conceito musical da compositora. A banda é formada por alguns dos melhores músicos da capital e o filho da artista, Rairá Mendes, também faz parte da mesma. Ingressos pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/kelen-mendes-ancestralidade/2511235

Samba com Zé

O povo pediu bis e o grupo Alágbè Okan realizará mais uma edição do samba, dessa vez intitulado o Samba com Zé, no dia 7 de julho, de 17 às 23h, no Casarão. Prepare-se para uma celebração cheia de música, alegria e muita animação! Garanta seu ingresso antecipado na loja de artigos religiosos ‘Vai na Fé’ e no telefone (68) 99947-0081, no valor de 20 reais. Para mais informações siga o grupo no Instagram @alagbe_okan.ac.

Palestra com Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente Marina Silva estará amanhã, 29, a partir de 9h, no auditório do Museu dos Povos Acreanos para ministrar uma palestra sobre “A crise do clima e os impactos na vida dos acreanos”. Imperdível!

Match Science do Boticário

Os danos causados nos fios devido à transformação capilar é algo que preocupa a maioria das pessoas, muitas vezes desencorajando-as a encarar um procedimento químico. Ainda que exista o desejo de exaltar a beleza por meio dessas mudanças, as possíveis consequências nos fios causam dúvidas e, por vezes, são fatores definitivos para uma não realizar nenhum tratamento. Para prevenir a perda de nutrientes causada por procedimentos químicos, Match Science, a marca de cabelos do Boticário que traz fórmulas únicas, com uma combinação inteligente de ativos de alta performance para tratar danos extremos dos fios, desenvolveu Match Science Pré e Pós-Química, linha que prepara e protege os fios para receber os agentes químicos e os trata após a aplicação, reconstruindo a fibra desde o córtex capilar, onde se concentra as proteínas que estimulam a força dos fios.

Desde a 1ª aplicação, o uso da linha ajuda a prevenir o corte químico e promove uma diminuição de 54% da quebra, proporcionando fios mais fortes e sedosos, além do resgate 360° da raiz ao comprimento. Match Science Pré e Pós-Química reconecta as pontes capilares – ligações químicas entre os aminoácidos – perdidas pela química, pois repõe as proteínas e, dessa forma, recupera a força natural dos cabelos. Com três itens, a linha é indicada para todos os tipos de cabelo com química e faz o resgate 360° dos fios, da raiz ao comprimento.

Os itens são encontrados em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, no link www.boticario.com.br, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. No período que vai até o dia 30 de junho, oportunidades de descontos progressivos na compra dos itens da linha: 2 itens com 20%, 3 itens 25% e 4 ou mais itens com 30% de desconto. A Seringa Lab Sérum sai com desconto de 20%.

O Boticário anuncia a maior promoção de refis da marca com mecânica Compre e Leve

Pelo terceiro ano consecutivo, O Boticário lança a campanha Me Completa, dando aos consumidores a oportunidade de repor aqueles produtinhos que fazem parte da rotina de cuidados com preços especiais e um reforço ao compromisso de oferecer itens de alta performance por meio da promoção de práticas sustentáveis. Entre os dias 13 e 30 de junho, a ação, que se consolidou como um dos maiores sucessos da marca, segue com duas mecânicas promocionais: “Compre e Leve um Refil”, com a compra de um item, o consumidor leva o refil sem custo adicional, e “Compre e pague a metade do preço no Refil”, garantindo até 50% de desconto nos refis de itens selecionados de todas as linhas da marca.

Aos apaixonados pelo cuidado corporal, as oportunidades são especiais. Com a mecânica que contempla a compra da Loção Hidratante Desodorante Corporal Nativa SPA 400 ml ou da Loção Hidratante Desodorante Corporal Cuide-se Bem 400 ml, o consumidor ganha um refil da mesma linha ou outra escolhida em 350 ml. Em Nativa SPA, marca que entrega o bodycare na máxima potência e é a primeira marca¹ do mundo que utiliza o óleo de quinoa² para estimular a produção de colágeno na pele³, as linhas participantes são as mais aclamadas pelos botilovers: Ameixa, Ameixa Negra, Orquídea Noire, Ameixa Dourada, Quinoa e Morango Ruby. Já Cuide-se Bem, que carrega o DNA da autenticidade e diversão para o momento de hidratação da pele, as linhas especiais disponíveis são: Deleite, Nuvem, Rosa e Algodão e Boa Noite. A mesma mecânica é garantida para as categorias de perfumaria, skincare e maquiagem, com os produtos favoritos dos consumidores.

Refis em outras linhas

Já as categorias de desodorantes, os queridinhos Floratta My Blue e Rose, Boticollection, Uomini, Arbo e Coffee entram com 50% no refil, assim como produtos das categorias de infantil, com Boti Baby, em robusto portfólio que deixa o bebê hidratado, cheiroso e protegido do ressecamento com loção hidratante, sabonete líquido, shampoo e condicionador. Além de cabelos, com Nativa SPA Cabelos e Match., marca que combina ciência e tecnologia em fórmulas veganas que atendem às necessidades de cada fio, nas linhas Nutrição Profunda, Liso Prolongado, Hidratação e Brilho e a recém-lançada Ciência das Curvas.

Até o dia 30 de junho, com quantidade limitada, os itens da promoção Me Completa estarão disponíveis em todas as lojas físicas e no e-commerce da marca, além do aplicativo Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos via revendedores que podem ser contatados pelo Encontre Boticário e WhatsApp pelo número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo ou link. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na região dele.